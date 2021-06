“Elimino l’Iva sugli assorbenti": intervista al farmacista napoletano autore dell’iniziativa

Francesco Segreto è il titolare della farmacia napoletana omonima, sita nel quartiere Vomero. In un video pubblicato sul suo profilo Facebook, diventato virale in pochissime ore, ha annunciato di abolire l’Iva al 22% su tutti gli assorbenti in vendita. “Non si tratta di una promozione - chiarisce il titolare -, né di un’iniziativa temporanea per attirare clienti, ma di un atto dovuto nei confronti delle donne, perchè il ciclo non è un lusso”.

“Qualche giorno fa - spiega Francesco a NapoliToday - stavo navigando sul web quando mi sono imbattuto in una promozione temporanea di un gruppo di farmacie di Firenze che pubblicizzava la vendita di assorbenti di alcuni brand senza l’Iva. A quel punto, la domanda è sorta spontanea: “Ma come è possibile che sugli assorbenti ci sia un’Iva così alta, al 22%?”. Così mi sono messo a fare qualche ricerca e ho scoperto che dal 1973 (anno cui è stata introdotta l’imposta sugli assorbenti femminili) l’Iva è sempre aumentata, e nessuno mai, in Italia, ha pensato di considerare questo prodotto un bene “necessario”, “primario”. In Scozia gli assorbenti sono gratuiti, in Inghilterra hanno abbassato l’Iva dal 17% al 5%, in Spagna si sta per votare una legge che abbassa l’Iva al 5%. Mi auguro che prima o poi anche in Italia si prendano provvedimenti di questo tipo. Pagare il 22% di Iva è ancora più assurdo se pensiamo che in Italia i francobolli da collezione hanno un'iva al 10%, il tartufo di Alba e le auto al 4% (questo significa che sono rientrati nella fascia dei prodotti di prima necessità). La mia non è una promozione - ci tengo a ripeterlo -, ma un gesto dovuto nei confronti delle donne. L’Iva sugli assorbenti non dovrebbe esistere, e a mio parere questo prodotto dovrebbe essere gratuito. Nella mia farmacia, il 90% dei miei dipendenti è donna, ho tre figlie femmine e tantissime amiche.. sono circondato da donne. Mi sono immedesimato in loro e ho sentito il dovere di compiere questo gesto”.

“Ovviamente - prosegue Francesco -, applicando uno sconto del 22% sugli assorbenti, sono io a farmi carico dell'imposta, la pagherò di tasca mia. Di certo, non sarà questa spesa a portarmi sul lastrico. E' un gesto che mi sento di compiere. Ho scelto di pagare l’Iva sugli assorbenti di tutti i brand, e se non ho disponibili quelli di una determinata marca, la cliente può comunque ordinarli da me e pagarli senza la tassa. Gli assorbenti dovrebbero essere gratuiti, lo Stato dovrebbe regalarli, almeno il modello base. In Italia, invece, vengono considerati un bene di lusso.. è assurdo!”. “E’ calcolato - continua Francesco - , che una donna, in media, avrà il ciclo per circa 40 anni, con una media di 13 cicli all’anno, e con un consumo di 4 pacchi al mese e una spesa media di 5 euro a pacco: ogni donna va, quindi, incontro a una spesa media di 128 euro all’anno. Su questo prodotto, solo di Iva lo Stato incassa 75 milioni. Se lo Stato italiano - conclude il titolare - non può permettersi di regalare gli assorbenti, almeno riducesse la tassa”.

