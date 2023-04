Giovani Leoni 2023, studente dello IUAD di Napoli vince il premio ADCI

Per il terzo anno consecutivo dopo la vittoria delle studentesse IUAD, Claudia Pauzano e Nadia Battista, Emanuele Cobalto iscritto al Corso Triennale Design della Comunicazione, ha vinto il premio ADCI per i Giovani Leoni 2023, una competizione dell’Art Directors Club italiano, è volerà a Cannes dal 19 al 23 giugno per rappresentare l’Italia presso la prestigiosa Roger Hatchuel Academy Cannes Lions, un programma intensivo creato dal Festival Internazionale della creatività per i nuovi talenti emergenti internazionali del settore.



Emanuele ha vinto realizzando un video in cui presenta sé stesso, le sue passioni e le sue aspettative: “La mia ispirazione principale è stata la serie di Osvaldo Cavandoli, intitolata 'la Linea'. La tecnica usata è tutta illustrazione. Non avevo intenzione di mostrare la mia faccia e la mia voce, ma ho scelto di parlare di me attraverso la musica, che è sempre presente nella mia vita, e con giochi di parole. Il concetto di 'spinta' è centrale nel mio lavoro, è un omaggio a mio padre, che era disabile. Un tempo io spingevo lui, magari per questo premio è lui che ha dato a me una spinta”.

Grande orgoglio per lo IUAD di Napoli che negli ultimi anni sta ricevendo numerosi riconoscimenti e sta formando professionisti del mondo della comunicazione. Oltre Milano, anche Napoli si sta affermando come polo formativo e produttivo, nei settori della pubblicità e nell’audiovisivo.