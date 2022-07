Istituto Nazareth, il Consiglio Comunale di Napoli chiede un intervento volto a scongiurare la chiusura

La presidente del Consiglio comunale di Napoli Enza Amato ed il presidente della commissione consiliare bilancio Walter Savarese, hanno inviato una nota al sindaco Gaetano Manfredi, all?assessora alla scuola della Regione Campania Lucia Fortini, al direttore generale dell?ufficio scolastico regionale Ettore Acerra e alla dirigente dell?ufficio VI per l?ambito territoriale di Napoli Luisa Franzese, chiedendo un intervento volto a scongiurare la chiusura dell?Istituto Nazareth al Vomero.

!Apprendiamo ? si legge nella nota - dell?imminente chiusura dell?istituto Nazareth in via Kagoshima, uno storico istituto del quartiere collinare che dopo 60 anni di attività non potrà garantire l?inizio dell?anno scolastico 2022/2023 per una gravi situazione finanziaria. Si stima che oltre 500 studenti di ogni ordine e grado, dal nido alle superiori, iscritti all'anno scolastico 2022/2023,a settembre non vedranno garantito il proprio diritto allo studio. La chiusura, annunciata peraltro con breve preavviso, lascerà senza lavoro tutto il personale, docente e non docente, e avrà importanti ricadute sul territorio vomerese, sulle famiglie e sulle altre scuole. Nell?auspicio che possa scongiurarsi la chiusura della struttura, chiediamo vengano messe in atto tutte le iniziative necessarie a consentire il regolare inizio dell'anno scolastico a settembre per gli allievi del Nazareth già iscritti, in particolare prevedendo, per gli istituti vicini, un rafforzamento dell?organico, nonché la riapertura delle iscrizioni per il prossimo anno scolastico".