Ispezioni su viadotti, limitazioni al transito nel napoletano: i dettagli

Avanza il programma di ispezioni, mediante l’uso di piattaforme by-brige, in corrispondenza di alcuni viadotti della rete viaria gestita da Anas in Campania.

Per l’esecuzione di attività, quest’oggi, mercoledì 2 novembre, si rendono necessarie limitazioni al transito sulle strade statali 7/bis “di Terra di Lavoro” e 162/dir “del Centro Direzionale”, nel napoletano.

Nel dettaglio, fino alle ore 16.00 sarà interdetto al transito il ramo di svincolo dalla SS7/bis alla SS162/dir, nel territorio comunale di Acerra.

La circolazione potrà utilizzare la viabilità interna allo stesso ramo di svincolo – che consente di riprendere la direzione SS162/dir provenendo dalla SS7/bis, con un incremento del percorso di soli 850 metri – attraverso l’uscita a Pomigliano D'Arco, direzione Acerra, proseguendo a sinistra su via Varignano e ancora a sinistra su via Pietrabianca, fino alla SS162/dir in direzione Napoli/autostrade.

Inoltre, per ispezioni sul viadotto situato in corrispondenza del km 0,335 della SS7/bis “di Terra di Lavoro”, fino alle ore 17.00 sarà attivo il restringimento della carreggiata in direzione Acerra - zona industriale Pomigliano.

Tali attività vengono eseguite in collaborazione con il Consorzio interuniversitario Fabre, nell’ambito di una programmazione annuale, nel rispetto di quanto previsto dalle nuove linee guida MIMS in materia di ispezione di ponti, viadotti e gallerie.