"Ci mancava solo De Laurentiis": rivolta a Bagnoli contro l'idea stadio

Da un lato i "desideri reconditi, di una parte dell’imprenditoria cittadina, di poter mettere le mani sull’ultimo pezzo di terreno libero della città", Bagnoli; dall'altra “stakeholder che desiderano desiderano privatizzare pezzi del litorale da bonificare, mentre altri ancora vorrebbero proporre porti a Nisida". Così l'associazione Iskra attacca l'idea di De Laurentiis ("Ci mancava solo De Laurentiis", scrivono) di uno stadio a Bagnoli.

"Conosciamo questi appetiti - spiegano gli attivisti - l’ammuina provocata dal patron della Ssc Napoli è un modo per tastare l’opinione pubblica, capirne le reazioni ed organizzare cordate. Noi, da parte nostra, ribadiamo che non resteremo a guardare".



"Nel frattempo - proseguono - non possiamo che prendere atto dell'atteggiamento dell’amministrazione comunale che, in due occasioni, è stata ospite del territorio con due assemblee popolari. Il sindaco Manfredi e il suo entourage avevano assunto chiari impegni con la popolazione tra cui il confronto continuo nel merito delle scelte. Impegni che ad oggi, dopo essere stata a Roma e aver preso accordi tanto con il Governo che con Base 15 (scatola cinese del gruppo Caltagirone), sono stati disattesi".

"Andiamo al prossimo consiglio comunale del 20 marzo e ricordiamo che a decidere non saranno le stanze chiuse e le tasche di pochi", è la conclusione di Iskra che annuncia quindi una vicina manifestazione.