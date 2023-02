ThisisIschia, iniziativa nella metro di Milano: l'intervento di Daniela Santanchè | VIDEO

La ministra del Turismo Daniela Santanchè stamattina era a Milano per inaugurare la campagna #ThisisIschia sulla Linea 5 della metropolitana meneghina. Per i suoi 10 anni ed in occasione della Bit (Borsa Internazionale del Turismo) Metro 5 accoglie il Sud ospitando le immagini più suggestive di una delle perle del Mediterraneo. Inoltre un treno della "linea Lilla" è stato "vestito" dei colori ischitani.

L’isola Verde, duramente colpita dalla frana dello scorso novembre, è destinataria di una campagna volta a rilanciare il turismo locale. “Non dimenticheremo mai la tragedia che si è abbattuta su Ischia lo scorso novembre, e questa campagna è stata pensata proprio per evitare che si aggiungesse un’altra tragedia, ossia quella della perdita di flussi turistici – ha dichiarato Daniela Santanchè – La stampa internazionale, infatti, aveva scritto di come Ischia fosse stata seppellita dal fango, e ciò ha causato tante, troppe disdette; di certo, noi non potevamo permettere che una realtà come Ischia, che fa del turismo la sua principale fonte di reddito, rischiasse di perdere la stagione turistica di Pasqua e quella estiva. Ecco perché oggi siamo qui, ma anche a Roma, a piazzale Flaminio, e poi ancora alla Bit: per diffondere questa campagna che, sebbene ovviamente focalizzata su Ischia, va messa sotto il cappello di ‘Italia’, che, ricordiamolo, è il terzo marchio al mondo”. “In base ai dati in nostro possesso, il 2023 sarà l’anno del sorpasso sui numeri che il settore turistico ha fatto registrare nel 2019 – ha ancora aggiunto la ministra – C’è molto da lavorare, ma sono sicura che abbiamo tutte le carte in regola per far bene”.

“Ischia si fa capofila di un progetto di valorizzazione dei territori anche i meno noti raccontati attraverso gli occhi delle persone che li abitano. Condividere modelli e azioni su scala nazionale crea la giusta sinergia per una crescita armonica del turismo”, ha inoltre dichiarato Ivana Jelinic, Ceo di Enit, Agenzia nazionale del turismo.