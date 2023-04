Ischia, parte la ricostruzione: tre ordinanze per Casamicciola

Dovrebbe ripartire da domani, 11 aprile, la ricostruzione di Ischia dopo la frana che a fine novembre 2022 colpì Casamicciola Terme, tranciando il paese e uccidendo dodici persone. C'è grande attesa per le dichiarazioni del commissario straordinario per l'emergenza Giovanni Legnini che tornerà sull'isola, dove terrà una conferenza stampa, durante la quale annuncerà le tre nuove ordinanze per i Comuni di Casamicciola, Lacco Ameno e Forio. Da qui dovrebbe partire la ricostruzione pubblica e la messa in sicurezza dei valloni.

La situazione sull'isola resta delicata. Solo il 5 aprile si è registrata una forte scossa di terremoto. Mentre, 60 famiglie hanno dovuto attendere il 22 marzo per rientrare nelle loro abitazioni, quattro mesi dopo la frana. Fortunatamente, per gli ischitani ci sono state anche buone notizie, come l'alto numero di prenotazioni sia per il periodo pasquale che in previsione dell'estate. Si attendono le dichiarazioni di Legnini per capire se la ripartenza di Ischia potrà essere definitiva.