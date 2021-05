Vaccini, Ischia Covid free nei prossimi giorni: "Siamo all'ultimo km"

"Siamo a un soffio dal raggiungimento dell'obiettivo, stiamo davvero percorrendo l'ultimo chilometro". Così all'Adnkronos il sindaco di Ischia, Enzo Ferrandino, in vista della conclusione della campagna di vaccinazione di massa sull'isola che sabato sarà "proclamata" isola Covid free, con un evento al quale dovrebbe prendere parte anche il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, analogamente a quanto fatto a Capri due settimane fa.

Ferrandino sottolinea "l'importanza di questa campagna di vaccinazione per le modalità con le quali si è svolta e il risultato lusinghiero che si sta raggiungendo, perché riuscire a vaccinare una realtà come la nostra isola non è una cosa semplice".

Ischia è infatti la terza isola italiana più popolosa dopo Sicilia e Sardegna: "Mentre per Capri e Procida è stata un'operazione consumata in pochi giorni - spiega Ferrandino - qui invece le operazioni vanno avanti da un mese e con numeri molto significativi. Siamo arrivati a superare i 35mila vaccinati e l'obiettivo è arrivare a 40mila. Tenuto conto dei residenti a Ischia che però vivono altrove, per studio o per lavoro, e i marittimi che sono in navigazione e che non sono riusciti a rientrare in tempo, quindi una fetta di popolazione che comunque si è vaccinata o si vaccinerà altrove, si tratta del 90% della popolazione 'vaccinabile'".

Un traguardo "raggiunto in tempi ristretti con un grande sforzo organizzativo e di questo va dato merito alla Asl Napoli 2 Nord e al mondo del volontariato dell'isola. Da questa esperienza - conclude Ferrandino - possiamo veramente dire che la nostra comunità si è riscoperta ancora più compatta e unita di quanto potessimo immaginare prima della pandemia".