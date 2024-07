Alessandro Iovino racconta l’incontro epocale tra Papa Francesco e il leader evangelico Traettino | Video

Essere testimone diretto per raccontare un confronto senza precedenti: l’incontro tra Papa Francesco e il Pastore evangelico Giovanni Traettino. Un privilegio toccato al giornalista napoletano Alessandro Iovino che documenta nel libro Il racconto di un’amicizia, edito da Eternity.

Classe 1986, Iovino ha scritto 19 libri e ha realizzato interviste a personaggi chiave dello scenario politico e culturale mondiale (tra questi Mikhail Gorbaciov e Andrea Bocelli, giusto per fare qualche nome), ma intervistare nel medesimo momento le due figure eminenti della religione cattolica ed evangelica, due fedi diverse che dalla Riforma Protestante sono state in conflitto opponendosi l’una all’altra, per lui è l’occasione della vita.

“Sono stato dinanzi a un fatto storico. Per la prima volta un giornalista di fede evangelica come me, si trova di fronte il papa, guida dei cattolici, e un pastore evangelico. Ho avuto l’opportunità di porre domande che ogni credente e protestante nel mondo avrebbe voluto porre a un pontefice” ci racconta Alessandro Iovino quando è trovarci nella redazione di NapoliTODAY.

Non c’è dubbio, professionalmente è un traguardo, ma umanamente è un’esperienza eccezionale in cui l’amicizia impera. Papa Bergoglio e il Pastore Traettino sono amici da moltissimi anni, cosa che ha contribuito mettere in atto questo dialogo sereno che inevitabilmente dà vita a una nuova partenza tra il cattolicesimo e protestantesimo creando un ponte tra tradizioni cristiane sfidando, a suo modo, le convenzioni.

Due confessioni, con punti in comune e differenze, hanno attraversato secoli di cammini divaricati. Tuttavia, negli ultimi decenni, hanno avvertito l’urgenza di parlarsi e, soprattutto, di ascoltarsi. Questo incontro narrato in questo libro nasce da ciò.

“Il tema dal quale partiamo in questo libro è l’amicizia tra Papa Francesco e il pastore Traettino. È stato l’elemento per sviluppare questa riflessione. Questo senso di amicizia in qualche modo si è trasferito anche su di me, non solo con il Pastore Traettino, rapporto che si è solidificato negli anni, ma anche in varie udienze che ho avuto con Papa Francesco, mi è capitato di stabilire con lui una certa sintonia” afferma il giornalista.

In questa lunga intervista emergono, ovviamente, le fondamenta divergenti che caratterizzano la chiesa cattolica ed evangelica, ma c’è la forte volontà di entrambi i leader religiosi di superare le barriere per dare un nuovo corso alla storia in cui l’ascolto reciproco e comprendersi possono essere le linee da seguire.

Dalle immagini trapelate dall’incontro, si intuisce la complicità e l’affiatamento che c’è tra Sua Santità e il pastore Traettino.

“È stata una goccia nell’Oceano. Si doveva pur iniziare da qualche parte. Noi ci abbiamo provato” sottolinea Iovino “Cordialità, amicizia, rispetto, sono elementi essenziali che si possono coltivare anche nella diversità, se si è in posizioni distanti e differenti”.

Un incontro significativo in un’epoca di divisioni e conflitti

L’obiettivo comune è la pace per l’umanità Si resta fedeli al proprio credo, ma ci si confronta, dimostrando quanto l’apertura al dialogo sia non solo possibile ma necessario. Il dialogo è un imperativo categorico soprattutto in tempi di guerre e ostilità laceranti. Ecco che in un’epoca in cui le divisioni prevalgono, il confronto tra Papa Francesco e il pastore Traettino non ha solo un peso rilevante nella teologia, ma diventa un modello universale, che dovrebbe avere un impatto significativo anche nei contesti laici.

Al di là delle speranze, ma realisticamente, quanto questo evento storico che diventa simbolo di apertura potrebbe essere preso da esempio rovesciando sul tavolo le carte dell’attuale geopolitica?

“In questo confronto avvenuto tra loro due sono emerse le divergenze che hanno tracciato questo cammino. Con questo volume abbiamo voluto dimostrare che il dialogo è imperativo in una società di conflitti e divisioni è necessario trovare un terreno comune” sostiene Iovino “Nel libro abbiamo parlato di gerarchie delle verità: ci sono delle verità fondamentali e delle verità secondarie che non rappresentano per forza un terreno comune, però bisogna partire da quello che ci unisce. A volte pensiamo solo a ciò che ci divide e questo discorso non vale solo per la religione. Vale in primis per spiritualità ma va esteso alle comunità politiche e sociali”.

Pareri contrastanti

Il racconto di un’amicizia è stato presentato a febbraio al Museo della Bibbia di Washington accompagnato da una lettera di Papa Francesco e ad Andrea Bocelli, in quei giorni anche lui a Washington, è stata consegnata in anteprima la copertina.

Si sa, in questi anni Papa Bergoglio ha rilasciato numerose interviste e dichiarazioni che hanno lasciato il segno scuotendo l’opinione pubblica e che anche negli anni avvenire saranno ricordate, ma l’unicità del confronto ufficiale impresso nelle pagine scritte nel libro di Iovino, che piaccia o meno, è un evento così straordinario.

I pareri sono stati contrastanti. Sia dalla comunità evangelica che da quella cattolica, c’è chi ha accolto favorevolmente e chi ha storto il naso.

Non mancano i detrattori che criticano aspramente l’incontro avvenuto tra il Santo Pontefice e il Pastore e, di conseguenza il libro come spiega Alessandro Iovino: “Sembrava impossibile che ci fosse un dialogo con il capo della chiesa cattolica, quindi è chiaro che abbia fatto discutere. Non mi ha sorpreso che ci siano state persone che non hanno affatto apprezzato, non vedendo di buon occhio quest’apertura. Io sto cercando di sollevare il dibattito critico. Il problema sono i leoni da tastiera che si soffermano all’apparenza criticando senza nemmeno aver letto il libro. Dà tristezza perché ne Il racconto di un’amicizia il nostro intento è dimostrare che incontrarsi è possibile nonostante le differenze”.