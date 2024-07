IoLotto, contro la violenza sulle donne: i centri cui rivolgersi a Napoli

Va avanti la campagna #IoLotto contro la violenza sulle donne, ideata e realizzata dall’Assessorato alle Pari opportunità del Comune di Napoli. È stato infatti pubblicato oggi il nuovo spot con testimonial Roberto Fico del Movimento 5 Stelle,

L'obiettivo è tenere sempre accesi i riflettori su questo tema e offrire aiuto concreto a chi denuncia, anche con l’invito a rivolgersi al numero nazionale 1522 o ai centri antiviolenza del Comune

I centri antiviolenza (Cav) del Comune di Napoli

I centri antiviolenza sono luoghi di accoglienza dove tutte le donne che subiscono violenza possono trovare ascolto, aiuto e supporto. I servizi offerti sono ascolto e orientamento, sostegno psicologico, sostegno legale, orientamento alla formazione e al lavoro, mediazione linguistico culturale, reperibilità H24 al numero 3509742562.

Ogni donna può rivolgersi ad un Cav a prescindere dell'indirizzo di residenza. Tutti i servizi sono gratuiti e anonimi.

CAV Centrale per le Municipalità 1 e 2:

Via Concezione a Montecalvario, 26

Tel. 0817953191 - 90

Orari: Lunedì, Martedì e Venerdì 9.30 - 13.30

Mercoledì e Giovedì 14.00 - 18.00

CAV Materdei per la Municipalità 3:

Via S. Agostino degli Scalzi – Salita San Raffaele, 61

Tel. 0817952615

Orari: Lunedì, Martedì, Mercoledì e Venerdì 9.30 - 13.30

Giovedì 10.30 - 14.30

CAV Fuorigrotta per le Municipalità 9 e 10:

Via Acate, 65

Tel. 0817958010

Orari: Lunedì, Mercoledì e Venerdì 9.00 - 13.00

Martedì 10.00 - 14.00

Giovedì 14.00 - 18.00

CAV Vomero per la Municipalità 5:

Via Giacinto Gigante, 242 - 3° piano (stanza 3)

Tel. 0817952254

Orari: Lunedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì 9.30 - 13.30

Martedì 14.00 - 18.00

CAV Ponticelli per le Municipalità 4 e 6:

Via Hemingway, 102

Tel. 3880979950

Orari: dal Lunedì al Venerdì 9.30 - 13.30

CAV DREAM TEAM DONNE IN RETE SCAMPIA per le Municipalità 7 e 8:

Via Galileo Galilei, 5

Tel. 081 0489241 - Reperibilità 327/5423293

Orari: Lunedì, Mercoledì e Giovedì 9.30 - 13.30

Martedì e Venerdì 15.30 - 18.30