"Io Capitano ispirato alla storia di Schettino e della Concordia"

Epic fail per il Televideo nelle scorse ore. In un articolo "Oscar a zona di interesse, Italia fuori", in cui si parlava della notte degli Oscar 2024 e del film di Matteo Garrone 'Io Capitano', è stato scritto che la trama sarebbe ispirata al capitano Schettino e al disastro della Costa Concordia. Dopo un po' qualcuno, probabilmente accortosi dell'errore, ha provveduto a rimuovere il contenuto.

Il film di Garrone ha vinto il Leone d’argento per la miglior regia alla Mostra del cinema di Venezia e parla invece di due adolescenti che lasciano Dakar in Senegal per raggiungere l'Italia.