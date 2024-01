Da Mare Fuori 4 Paolillo, Guidone e Cuomo: "Ricerca di redenzione e speranza nel futuro accomunano tutti" | VIDEO e FOTO

Oggi a Napoli è stata la giornata di Mare Fuori. Ancora pochissimi giorni e i suoi fan potranno vedere la quarta stagione. L'anno scorso ha vinto premi a man bassa, ma soprattutto è stata premiata da milioni di fan, che si sono appassionati alle storie di Carmine Di Salvo e Rosa Ricci, i Romeo e Giulietta di Nisida, Edoardo Conte che oscilla sempre più tra luci e ombre facendolo essere un personaggio che a Shakespeare sarebbe piaciuto tanto. In effetti, tutti i personaggi creati dagli sceneggiatori Cristiana Farina Maurizio Careddu avrebbero, forse, avuto l'attenzione del Bardo.

Sono complessi e sanno dare vita alle inquietudini umane e alle sfumature che ognuno di noi ha che li rende vicini. Per questo sono piaciuti sia a una fascia di pubblico adulto che e,soprattutto, ai ragazzi.

Oggi proprio quei ragazzi sono fuori alla sede del Centro Produzioni Rai di Napoli per attendere i loro beniamini. Tutti amano Rosa Ricci alias Maria Esposito, Edoardo Conte interpetato dall'attore e cantante Matteo Paolillo e, ovviamente dell'eroe romantico di Mare Fuori, Carmine Di Salvo che è scolpito nei volti e movimenti di Massimiliano Caiazzo.

Ai giornalisti che escono dalla Rai chiedono informazioni su chi dei protagonisti c'è o sta per uscire.

Li hanno conquistati e ora l'asticella deve essere alta, anzi, deve continuare a superare le aspettative degli spettatori e di chi lavora su Mare Fuori che ormai è un format, oltre a essere diventato il fenomeno mediatico che ormai è.

Dai Raiplay a Rai 2

Amore, amicizia, speranza, voglia di riscatto e il lato oscuro del potere. E' tutto ciò Mare Fuori e quest'anno sono temi caldi in cui il messaggio sociale dove il carcere non deve essere punitivo ma dare una seconda opportunità e conquistare la luce con impegno restano anzi si deve ribadire in ogni storia dei personaggi che sono sempre tanti.

I nuovi 12 episodi per sapere cosa accade quando Edoardo Conte si sveglia dal coma e cosa è accaduto con quel colpo di pistola partito alla Piscina Mirabilis arrivano il 14 febbraio su Rai2 ma su Raiplay il 1 febbraio si vedranno i primi sei episodi.

E' un successo senza confini e precedenti che parla tutti, coinvolge tutti, per qusto la produzione lavora instancabilemente per garantire ogni anno questo appuntamento dove già sono in cantiere la quinta e sesta stagione.

È un virtuosismo di tutti i comparti questa serie che presenta un cast ricco di personaggi.

La sfida vinta andando ben oltre le loro aspettative è il lancio digitale di Raiplay facendolo diventare un vero fenomeno arrivato negli stati uniti rendendolo un linguaggio universale merito del cast che a loro modo hanno trovato una dimensione sulla scena coniugandolo alla gioia di far parte di questo miracolo produttivo.

Chi l'ha visto alla festa del cinema di Roma già qualcosa sa l'accolto con entusiasmo.

Crea interazione anche sui social aprendo le pagine su tiktok, instagram e threads per dare l'opportunità di interagire il pubblico.

Una sfida contro il tempo per un appuntamento annuale

PICOMEDIA e Rai fiction sono i fautori di questa storia dando una luce a una storia in cui in pochi credevano per la tv generalista. Nel 2017 è iniziato il lavoro è un mondo di che via è cresciuto rendendolo una fantastica cavalcata che può durare lunghissimo tempo perché è una piattaforma di racconto con gente che va e viene perché l'IPM è così perché alla fine deve esserci la speranza e dare una luce durante il percorso.

Così sarà sempre: personaggi che entrano in scena e che escono dalla scena questa è la forza narrativa che sarà costantemente.

Alcuni personaggi faranno ingresso ma altri usciranno in questa quarta stagione.

Alla fine di settembre hanno finito le riprese : una sfida nel tempo dove però c'è attenzione nella cura dei dettagli perché ormai è una macchina rodata.

Ormai è un appuntamento fisso infatti già stanno lavorando alla 5 stagione con nuove storie visto che la struttura narrativa che lo permette a livello creativo.

Si raccomanda ai ragazzi di continuare a lavorare a studiare soprattutto per il gruppo che lavora anche al musical, una palestra straordinaria per i ragazzi ed è un'operazione parallela.

Si sta lavorando anche al film ma la realizzazione alla priorità sugli altri progetti paralleli.

Gli sceneggiatori hanno fatto diverse incursioni nelle carceri e in ipm incontrando sia i ragazzi che i direttori e alcune storie sono figlie delle stagioni della serie, il Focus però è sempre stato e sarà che alla fine c'è la luce ma si deve scegliere e conquistare. Anche alcuni componenti del cast dei ragazzi sono stati in IPM.

Un successo globale e un tono di leggerezza

Un successo ormai globale se si pensa che è stato venduto in molti paesi ma in altri sarà adattato tra questi ci sono negli Stati Uniti. Le premesse anche sulla quarta stagione sono ottime che anche quest'anno, spinge anche un pò su un lato comedy.

All'interno della serie è stato privilegiando un taglio più leggero in alcuni episodi anche perché in alcuni personaggi viene un pò di napoletanita.

Il tono resta più o meno simile a quello della terza stagione del resto deve esserci un respiro per un racconto di questo tipo del. Resto nella vita è così soprattutto nelle situazioni che vede coinvolto l'educatore Beppe (Vincenzo Ferrera)

In questa stagione si punta come sempre sul riscatto, anzi, è potenziato anche l'aspetto del melo. Nessuno dei personaggi interpretati dai ragazzi si compiace del reato che fa e, quando per caso c'è, entrano in gioco l'educatore Beppe e il comandante Massimo (Carmine Recano) che per loro sono un faro.

Il Cast

Chi ha visto la terza stagione sa che dei capisaldi degli attori che hanno contribuito a portare Mare Fuori a questi livelli non ci sono. Alcuni dei personaggi sono cresciuti nella struttura narrativa che anagraficamente, infatti, la maturità è il giro di boa che ne consegue è un punto nevralgico quest'anno, altri sono entrati l'anno scorso in punta di piedi per avere un exploit quest'anno come Sofia, la nuova direttrice dell'IPM, interpretata da Lucrezia Guidone, la quale è austera, severa per motivi molto delicati e tosti, che via via si addolcisce anche per una storia d'amore inaspettata. Basta, non riveliamo oltre...

Oggi a Napoli c'è stata buona parte del cast come Domenico Cuomo che rappresenta la parte più sensibile e creativa dei ragazzi che vivono in IPM il rapper poetico e malinconico Gianni Cardiotrap e, ovviamente lui, Matteo Paolillo che dopo la parentesi musicale con l'uscita del suo album e i tour che hanno ottenuto buoni risultati è pronto per mettere spartiti musicali e microfoni in pausa, per raccontarci com'è cresciuto nel bene nel male il suo Edoardo in Mare Fuori.