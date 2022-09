Upas, Miriam Candurro parla della sua Serena: "La morte di Susanna porterà scompiglio anche nella sua famiglia"

La nota attrice partenopea ha parlato anche dei progetti in cantiere

NapoliToday ha intervistato Miriam Candurro volto noto della soap "Un posto al sole". L'attrice partenopea, ieri, era tra gli ospiti del Premio Malafemmena, giunto alla 18esima edizione. La talentuosa attrice ha spiegato cosa significa far parte della soap in onda su Rai 3. Ma non è tutto.

La Candurro, infatti, ha parlato di come evolverà il suo personaggio (Serena) e della morte di Carmen Scivittaro, per anni nei panni di Teresa. Infine, l'attrice, ha annunciato la partecipazione alla prossima stagione de "I Bastardi di Pizofalcone" e l'uscita di un nuovo romanzo. L'intervista integrale nel video.