LDA si racconta: "Porto sempre Napoli nel sangue. Sogno un concerto al Maradona"

Lo scorso 13 maggio è uscito in tutti i negozi e le piattaforme “LDA”, il primo album omonimo di Luca D’Alessio, tra i protagonisti più amati di Amici 21. NapoliToday ha intervistato il giovane cantautore partenopeo che, ad inizio 2022, ha conquistato il disco di platino per il singolo “Quello che fa male”.

Nell’intervista, in particolare, LDA parla del suo primo album, del rapporto con papà Gigi e di quanto “pesa” essere un D’Alessio nel mondo della musica. Luca – che sta spopolando con il nuovo singolo “Bandana” - parla anche della sua esperienza ad Amici e commenta la vittoria di Luigi Strangis. Non manca, infine, una battuta su progetti futuri e i sogni nel cassetto, come quello di cantare al Maradona.

Chi è LDA

Nato nel 2003 a Napoli, LDA muove i suoi primi passi nel panorama musicale italiano già all’età di 13 anni, proponendo su YouTube cover di brani di alcuni grandi artisti italiani e internazionali. Nel 2017 pubblica il suo primo inedito, “Resta”, uscito in seguito al feat con Il Mago, che gli chiede di collaborare al suo brano “Orizzonte”, dopo aver notato le sue performance online.

Nel 2020 è uno dei protagonisti del singolo “Buongiorno” di Gigi D’Alessio, insieme a Clementino, CoCo, Enzo Dong, Franco Ricciardi, Geolier, Lele Blade, MV Killa, Samurai Jay e Vale Lambo. Nello stesso anno, inoltre, collabora con Astol e Robledo al brano “Vediamoci stasera”. A marzo 2021 lancia il suo secondo singolo “Vivimi”, uscito pochi mesi prima di entrare nella scuola di Amici. Durante il percorso nella scuola, LDA ha presentato quattro brani inediti, primo dei quali è “Quello che fa male”, certificato prima oro e poi platino (dati diffusi da Fimi/GfK Italia).