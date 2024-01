Quanto bisogna attendere per un intervento in ospedale: il confronto Napoli-Milano nei dati diffusi da De Luca

Vincenzo De Luca lo aveva anticipato nei giorni scorsi. Tra le iniziative che la Regione Campania intende intraprendere contro l'autonomia differenziata, c'è anche quella di effettuare una campagna di informazione per smentire i luoghi comuni che vogliono il Sud dell'Italia inefficiente al cospetto del Nord virtuoso.

E' proprio in funzione di questo annuncio che nel corso della consueta diretta social del fine settimana, il governatore ha rivendicato, come già fatto in precedenza, risultati importanti per la sanità campana. In particolare De Luca ha snocciolato una serie di dati relativi ai tempi di attesa media per sottoporsi a determinati interventi chirurgici presso un ospedale pubblico, effettuando un confronto tra Napoli e Milano: “Mi sono preso lo sfizio di fare un accertamento - ha spiegato il presidente della Regione - Abbiamo fatto un raffronto tra il Cardarelli di Napoli e un ospedale omologo come il Niguarda di Milano sui tempi di attesa per alcune operazioni chirurgiche. Per gli interventi di protesi d’anca, ad esempio, al Niguarda si aspetta in media 231 giorni, al Cardarelli 103. Quindi, in questo caso, a Napoli 128 giorni in meno rispetto a Milano. Ostruzione dell’arteria, inserzione stent: a Milano 83 giorni di attesa media, al Cardarelli 21. Interventi chirurgici per tumore al colon: in questo caso a Milano 17 giorni di attesa, a Napoli 20. Arteriografia coronarica: 98 giorni di attesa al Niguarda, 23 al Cardarelli. 75 giorni in meno. Riparazione di ernia inguinale: Niguarda 294 giorni di attesa, al Cardarelli 97. Prostatectomia radicale: 82 giorni Niguarda, 51 al Cardarelli. Colecistectomia laparoscopica: 138 giorni di attesa al Niguarda, 76 al Cardarelli. Per quanto riguarda altri interventi minori, c’è qualche giorno in meno al Niguarda di attesa media, ma parliamo di 3-4 giorni".

Il fenomeno della 'mobilità passiva'

De Luca ha poi fatto riferimento al fenomeno della 'mobilità passiva' sanitaria dalla Campania verso il centro nord: "Un altro aspetto significativo che stiamo approfondendo è quello della 'mobilità passiva', per cercare di capire il fenomeno. Noi abbiamo ridotto di 50 milioni di euro la 'mobilità passiva', ovvero i soldi che paghiamo per interventi a cui i nostri concittadini si sottopongono in strutture del Nord o del Centro. Stiamo approfondendo e cercando di capire alcune cose: se tu vai a fare al Nord un intervento di iperspecializzazione, nessun problema. Un cittadino ha il diritto di andare a curarsi dove ritiene ci sia un’eccellenza superiore. Andiamo a verificare quali sono i campi in cui c’è la maggiore mobilità passiva, ovvero i campi in cui i nostri concittadini vanno maggiormente ad operarsi al Nord. Per quanto riguarda l’Asl Napoli 1 gli interventi oncologici rappresentano il 3% della mobilità passiva. Il 40/45% sono interventi che riguardano ortopedia e chirurgia generale. Abbiamo cercato di approfondire anche qui il motivo. Il grosso degli interventi in ortopedia sono di sostituzione all’anca e al ginocchio. Questi interventi vengono fatti in larga misura all’Humanitas, a Rozzano, Policlinico di Monza. Gli interventi per artrosi nell’Asl Napoli 1 rappresentano il 15% della mobilità passiva, quelli per l’obesità il 5%. Stiamo parlando di interventi che possiamo fare mille volte in Campania senza nessun problema. Allora noi abbiamo deciso di prendere di petto questo problema della mobilità, perché quello che è cresciuto in Italia intorno alla sanità è qualcosa di sconvolgente. Uno dei sistemi che fanno crescere la mobilità passiva è questo: alcuni primari hanno degli studi in Campania. Vengono una volta al mese, fanno studio e si portano i pazienti a fare le operazioni al Nord. Questo è il meccanismo infernale che è stato messo in piedi. Allora qui dobbiamo ragionare con attenzione: se abbiamo effettivamente primari di eccellenza, cercheremo di creare anche in Campania delle strutture dedicate, destinate ad esempio a fare solamente interventi di sostituzione del ginocchio. Cercheremo di fare degli accordi, come Regione, con i primari bravi e anziché far portare i pazienti altrove. Gli mettiamo a disposizione le sale operatorie e facciamo gli interventi in Campania. Vedremo di fare delle azioni di questo tipo. Da oggi in poi cercheremo di esaminare punto per punto non solo dove matura la mobilità passiva, ma come si esprime e come è stato messo in piedi questo meccanismo di ‘turismo sanitario’. Perché anche questa storia deve essere oggetto di una operazione verità".

"Abbiamo oggi in Campania delle eccellenze nel campo oncologico come il prof. Ascierto che è una delle competenze mondiali. Alla Napoli 1 abbiamo il professore Catapano per quanto riguarda la neurologia chirurgica. A Pozzuoli abbiamo avuto un salto straordinario negli interventi oncologici grazie al primario che lavora lì dalla mattina alla notte nell’ospedale. Abbiamo altre eccellenze in tanti ospedali. Abbiamo il Ruggi d’Aragona a Salerno che è stato individuato come un centro nazionale per le malattie rare, con il prof. Triggiani, medico di grande valore. Abbiamo altre eccellenze nel campo della procreazione medicalmente assistita, nel campo della chirurgia gastrica. Faremo anche qui una campagna di informazione ai nostri concittadini per spiegare dove vi sono eccellenze straordinarie e per spiegare loro che quindi, 9 volte su 10, possono fare tranquillamente interventi nel nostro territorio", ha concluso il presidente della Regione.