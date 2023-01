Interinali Asia, la solidarietà di De Giovanni: "Non si possono abbandonare queste persone"

Il noto scrittore ha dato sostegno agli ex operatori ecologici il cui contratto non è stato rinnovato e che sono da giorni in presidio davanti a Palazzo San Giacomo

Sono in presidio da giorni gli ex interinali di Asia che hanno cominciato la protesta dopo aver avuto la notizia che l'azienza partecipata del Comune di Napoli non avrebbe rinnovato i loro contratti. Oggi, le decine di ex operatori ecologici hanno incassato la solidarietà dello scrittore Maurizio De Giovanni che si è intrattenuto a parlare con loro davanti a Palazzo San Giacomo.

"Non è possibile che in quest'epoca - ha affermato De Giovanni - lo Stato abbandoni a se stessi dei cittadini meridionali che vorrebbero lavorare". Gli interinali proseguiranno la protesta finché non arriverà una risposta sul loro futuro da parte del Comune.