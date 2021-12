Caso interinali Asia, Mancuso: “Nessun pregiudizio sulla selezione”

Si è svolto oggi nel pomeriggio un incontro tra l'assessore all'Ambiente e al Mare, Paolo Mancuso e una delegazione dei lavoratori interinali di Asia Napoli che avevano richiesto di potersi confrontare con l'amministrazione in relazione alla selezione di alcuni profili da assumere in azienda. Il confronto, da entrambe le parti, si è svolto in un clima di corretta collaborazione e di rispetto istituzionale.

“Ho rassicurato la delegazione – ha dichiarato l'assessore Mancuso – che non esiste alcuna posizione precostituita da parte dell'amministrazione sullo svolgimento della procedura selettiva, che già fu oggetto di valutazioni discordanti tra la precedente giunta e l'attuale management aziendale”.