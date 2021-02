Lorenzo Insigne sarà ospite a "C'è Posta per te"

Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, torna in tv. Sabato 27 febbraio sarà ospite della penultima puntata di C'è posta per te con Maria DE Filippi. Tra i calciatori azzutti più amati, il 29enne attaccante è pronto ancora una volta a mettersi in gioco e mostrare il suo lato umano.. Per il giocatore del Napoli si tratta di un ritorno. Questa, infatti, è la seconda volta a C'è posta per te.

Insigne è stato già ospite nel 2014 insieme all'ex compagno di squadra l'argentino Gonzalo Higuain e all'ex allenatore del Napoli Rafa Benitez. In quell'occasione i tre esaudirono il desiderio di un giovane tifoso napoletano, Enzo, che dopo la morte del papà ha sostenuto da solo la famiglia, con il proprio lavoro.ù