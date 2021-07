Insigne in lacrime dopo la vittoria degli Europei: le immagini

L'attaccante del Napoli è scoppiato in lacrime in videochiamata con la moglie

Grande emozione per Lorenzo Insigne, attaccante del Napoli, dopo la vittoria con l'Italia. La squadra guidata da mister Mancini dopo 53 anni è riuscita a riportare a Roma la coppia del Campionato Europeo, dopo aver battuto ai rigori l'Inghilterra. Il capitano del Napoli, numero 10 in Nazionale, è scoppiato letteralmente in lacrime mentre era in videochiamata con la moglie Genny.

L'emozione del neo campione d'Europa è stata immortalata con uno screenshot dalla stessa moglie che poi ha ripostato l'immagine in una stories Instagram. La soddisfazione di Insigne è stata oggetto anche di altri post social:

Questo il suo messaggio: "È voluta, sognata, desiderata fin quando da ragazzino mi addormentavo negli spogliatoi prima di allenarmi… anni di sacrifici per arrivare fin qui ma ne è valsa la pena… La dedico a mia moglie, ai miei figli e all’intera mia famiglia che non mi ha mai lasciato solo