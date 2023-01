Insigne dona calze della Befana ai piccoli pazienti del Santobono

Grande sorpresa, questa mattina, per i piccoli pazienti dell'ospedale Santobono di Napoli. Lorenzo Insigne, ex capitano del Napoli, ha fatto visita ai bimbi regalando loro una calza della Befana. I bambini sono stati felicissimi di incontrare il proprio idolo che è parso molto emozionato. Felici anche i genitori che hanno ringraziato di cuore l'ex azzurro.

La notizia è stata diffusa con una nota dell'ospedale che recita: "Una befana davvero speciale ha rallegrato le corsie del nostro ospedale ! Il grande Lorenzo Insigne è venuto a trovarci con un carico enorme di calze piene di cioccolata per i nostri piccoli pazienti ai quali si è dedicato con amore e attenzione.

Ha visitato ogni bambino, stanza per stanza, lettino per lettino, regalando un po di gioia alle mamme ed ai bambini ricoverati in questi giorni di festa. Quando si e campioni dentro ma soprattutto fuori dal campo. Grazie di cuore Lorenzo per questo meraviglioso dono E grazie al nostro amico @rinopinto per aver organizzato questa meravigliosa sorpresa ai nostri cuccioli!".