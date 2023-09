Partiranno lunedì prossimo 4 settembre i lavori di realizzazione dell’impianto di compostaggio aerobico di Pomigliano d’Arco, in via Passatelli, sulla strada provinciale che conduce ad Acerra.

A darne notizia l’Amministrazione Comunale. Risolte quindi tutte le problematiche che dopo la posa della prima pietra avvenuta il 2 marzo del 2020 ne avevano ritardato l’inizio dei lavori.

Quella di Pomigliano è la prima di 15 strutture analoghe selezionale dalla Regione. L’impianto comunale di compostaggio dei rifiuti organici tratterà 24mila tonnellate all’anno di scarti da trasformare in fertilizzante agricolo. La collocazione dell'impianto è stata fissata lontano dal centro abitato, in una zona direttamente collegata ad una strada a scorrimento veloce che ha uno svincolo autostradale, in modo tale che non ci sia aumento del traffico cittadino.

"Siamo enormemente soddisfatti – spiega l’assessore all’Urbanistica e ai Lavori pubblici del Comune di Pomigliano d’Arco, Vincenzo Caprioli - di essere riusciti a riprendere un progetto che era stato avviato qualche anno fa e che la passata Amministrazione Comunale aveva invece interrotto inopportunamente. Un progetto che poneva Pomigliano al primo posto tra i Comuni della Campania che avrebbero dovuto realizzare il sito di compostaggio aerobico. Questa sarà una grossa opportunità per la nostra città, i nostri cittadini e non solo. Faremo dunque in modo che i lavori vengano eseguiti il più velocemente possibile per concluderli quanto prima e finalmente dare alla luce questo fondamentale impianto per il trattamento dei rifiuti organici".

Grande soddisfazione per l’avvio dei lavori anche dalla Regione: "Esprimo vivo compiacimento – commenta Fulvio Bonavitacola, vicepresidente della Regione Campania - per l’inizio dei lavori attesi da tempo, è un merito della nuova amministrazione comunale targata Raffaele Russo aver dato concretezza finale ad un progetto importante che colloca Pomigliano d’Arco nel solco delle migliori pratiche di sostenibilità ambientale".

Nel maggio del 2016 il Comune di Pomigliano aveva aderito a una manifestazione d’interessi della Regione Campania, che con avviso pubblico ha indetto una campagna per chiudere il ciclo dei rifiuti e realizzare 15 impianti di compostaggio. Il progetto presentato è stato finanziato dalla Regione ad agosto 2017.

L’impianto di compostaggio del Comune di Pomigliano d’Arco avrà una capacità di trattamento pari a 24.000 tonnellate annue di cui unicamente 18.000 tonnate annue per il trattamento della frazione organica da raccolta differenziata e 6.000 per il trattamento della frazione verde e della ramaglia. Questo vuol dire che a regime l’impianto potrà trattare la frazione organica prodotta da una comunità di circa 100.000 abitanti.