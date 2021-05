Paolantoni parla del suo infortunio: "Ho subito un intervento. Non è una gag""

Francesco Paolantoni torna a parlare del suo infortunio e lo fa da Fabio Fazio a "Che tempo che fa". Il noto attore partenopeo, qualche settimana fa, si infortunò proprio negli studi Rai mentre partecipava come identità misteriosa ai "Soliti ignoti". Paolantoni, per l'occasione, doveva dar prova delle sue qualità di sciabolatore di bottiglie, ma durante l'esibizione qualcosa è andato storto e la bottiglia gli si è rotta fra le mani.

"Non è una gag"

Ieri sera, come detto, da Fazio, si è tornati sull'argomento. "Non è una gag. Ho subito un intervento di microchirurgia. È una cosa molto seria. Quell'incidente mi ha provocato questa roba qua", ha detto Paolantoni. Con lui, in studio, anche l'amico Stefano De Martino che ha scherzato: "Potrebbe essere l'ultima apparizione di Paolantoni qui in Rai: abbiamo già avviato le pratiche per il risarcimento danni.".

"Comunque è il mio amore per lo spettacolo che mi ha portato a questo. Se vuoi, io qua posso anche rompermi una gamba.", ha continuato a sdrammatizzare Paolantoni. Inoltre, non è mancato un siparietto con Orietta Berti che, nella sera dell'infortunio, era l'ospite chiamata ad individuare il parente misterioso. "Io mi sono rotta due volte le caviglie, ma non sono stata tanti mesi come dice lui. Sono stata 40 giorni. Non credo che tu possa stare così 6 mesi.", ha detto la cantante.

Scherzi a parte, l'infortunio di Paolantoni è serio: quella sciabolata, infatti, gli è costata la recisione di un nervo. Il recupero potrebbe essere effettivamente lungo, ma la cosa non abbtte Paolantoni che sembra tornato già in gran forma con le sue battute, facendo tornare il sorriso sul volto dei suoi tanti fans preoccupati.