A Napoli le new entry dell'informazione RAI insieme ai decani, Minoli e Vespa, ma il vento della polemica non manca | VIDEO

"14 mesi intensi e difficili. Un'esperienza complessa per gli assedi quotidiani che ci sono stati. Ho messo la faccia in difesa dei talent riguardo quelli più attaccati nei singoli momenti. Sono soddisfatto anche se sicuramente qualcosa l'avrei fatta diversamente e alcune esternazioni che ho fatto. Forse sarei dovuto essere più cauto in alcuni momenti" afferma secco l'amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio, durante la conferenza stampa della presentazione dei Palinsesti RAI 2024-2025 avvenuta al centro produzione RAI Napoli.

E' indubbio che si riferisce all'affair Ghali durante lo speciale di Domenica In sul festival di Sanremo e a qualche giornalista che incalza risponde: " Con il senno di poi, sul piano della comunicazione, la faccenda di Ghali andava gestita meglio".

Quel comunicato fatto leggere 12 febbraio da Mara Venier in cui si ribadiva la posizione pro Israele dei dirigenti Rai ammonendo gli interventi pro-Palestina di alcuni artisti, tra cui Ghali è stata anche l'origine di una manifestazione a avvenuta il 13 febbraio proprio all'esterno della storica sede di Fuorigrotta dell'azienda da parte dei manifestanti per protestare la posizione e l'atteggiamento adottato dalla dirigenza della RAI e che ha portato a un violento scontro dove sono rimasti feriti sia gli attivisti che i poliziotti. Inoltre, proprio alla vigilia del lancio dei palisesti Rai a Napoli, sempre in Viale Marconi c'è stata un'altra manifestazione per protestare contro le misure cautelari a quattro attivisti che hanno partecipato a quella di febbraio.

Questo argomento, insieme al caso Antonio Scurati che ha visto anche la relativa crisi con Serena Bortone non più presente in questa stagione televisiva anche per volontà della giornalista la quale, l'anno prossimo, dovrebbe essere dirottata su Radiodue, sono gli elefanti nella stanza e, per quanto si nicchi, è impossibile non fare cenno.

Proprio per dare una sferzata agli attacchi duri in cui soprattutto il settore dell'informazione RAI ha maggiormente ricevuto quest'anno, dà una sferzata con format innovativi e, soprattutto, con delle new entry. Tra queste quelle che non passano inosservate sono quelle dell'ex IENA Antonino Monteleone con“L’Altra Italia”, il nuovo talk d’inchiesta di Rai 2 con una squadra di giovani inviati e Peter Gomez con La Confessione.

In prima serata i titoli che maggiormente hanno contribuito a caratterizzare l’offerta informativa del servizio pubblico, come “Chi l’ha visto?” con Federica Sciarelli, “Report” di Sigfrido Ranucci, “PresaDiretta” di Riccardo Iacona, gli speciali di “Petrolio” di Duilio Giammaria e di “Storie di donne al bivio” di Monica Setta, le inchieste di “Farwest” con Salvo Sottile. L’access vede la riconferma di due importanti successi, “Il cavallo e la torre” con Marco Damilano su Rai 3 e la scommessa vinta di “Cinque Minuti” di Bruno Vespa su Rai 1, assieme ad una nuova edi zione su Rai 3 del programma “Nuovi Eroi”, dedicato ai cittadini insigniti con l’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Dopo l'ottimo riscontro della scorsa stagione, “XXI Secolo, quando il presente diventa futuro”, ideato e condotto da Francesco Giorgino. La seconda serata di Rai 2 ritrova “Generazione Z” e “Storie di donne al bivio”, entrambi condotti da Monica Setta e la conferma di “Tango”, il programma d’approfondimento ide - ato e condotto da Luisella Costamagna.

Su Rai 3, sempre in seconda serata, c'è il ritorno di Maria Latella con il format collaudatoinnovativo house talk dove la nota giornalista, padrona di casa, offrirà ai suoi ospiti spunti di discussione su politica, economia e cultura. Il programma è Casa di Maria Latella.

La domenica si avvicenderanno i casi criminali di “Detectives. Casi risolti e irrisolti” e la novità “Magistrati”, con Cesare Bocci, un racconto in prima persona sulla professione dei custodi della legalità.

Brno Vespa e Giovanni Minoli che ritorna con un programma quotidiano, sono i decani del giornalismo RAI, ma il desiderio di proporre format innovativi è la direzione su cui l'informazione dell'azienda traccia il suo percorso come afferma Paolo Corsini, direttore Approfondimento: "Format innovativi, l’intervento di alcuni tra i maggiori interpreti del giornalismo televisivo completeranno l’offerta di questa nuova stagione, accompagnando i volti Rai più noti e i programmi di approfondimento più rappresentativi con l’obiettivo di sviluppare una linea editoriale più dinamica e attenta alle esigenze di ogni tipologia di pubblico.La direzione, infatti, senza rinunciare al linguaggio semplice e diretto della televisione generalista, continuerà a ricercare nuove forme narrative online per venire incontro ai nuovi modelli di fruizione e avvicinare al genere anche il pubblico più giovane".

Seguendo questa scia, rielvante è anche il ritorno alla conduzione di Veronica Pivetti ad Amore Criminale, il quale insieme ad atri programmi che andranno a completare il settore dell'Approfondimento mostrano anche una linea dedita anche alla sensibilizzazione e rieducazione legati alla violenza domestica dove ci sarà anche un'attenzione in più processi su stupri e femminicidi.

A fare eco sul tema c'è anche il progetto che coinvolge Valentina Romani su Raiplay. Dopo aver salutato Naditza in Mare Fuori e nell'attesa di vederla nella mini serie in due puntate Mike accanto a Claudio Gioè, la giovane attrice sarà in Dark Lines - Delitti a Matita è una serie true crime in otto episodi che racconta le storie di delitti efferati, fatti di cronaca noti e meno noti, mescolando voci, tecniche e stili narrativi come la graphic novel e l’illustrazione in movimento.