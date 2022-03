Boom di casi di influenza, 5 milioni a letto in Italia: la situazione in Campania

L'influenza torna e costringe a letto milioni di italiani. La curva e in continua crescita con 4,76 casi per mille abitanti. L'allarme arriva dopo l'ultimo rapporto di InfluNet dell'Istituto Superiore di Sanità. L'andamento, secondo quanto emerge dal rapporto, è anomalo: dopo un netto calo all'inizio dell'anno, con l'arrivo di marzo il numero di nuovi casi è schizzato a livelli importanti e non pare voglia arrestare.

La situazione in Campania

Sono ben 5 milioni gli italiani fermati dall' influenza: i più colpiti sono i bambini con meno di 5 anni. Tuttavia i casi sono in aumento anche per le altre fasce d'età. Per quanto riguarda le regioni più colpite, Il Piemonte apre la classifica, davanti ad altre regioni del Nord. La situazione è migliore al Sud, anche se la crescita dei casi è importante. In Campania, in particolare i casi restano sotto la soglia di 3,16 casi per mille.