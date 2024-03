Salva un uomo in metro colpito da malore: infermiere napoletano premiato a Milano

Francesca e Simone stavano rientrando dal turno di lavoro. Erano circa le 23 quando, scesi alla fermata di Lambrate della Metropolitana di Milano per tornare a casa, sono stati sorpresi da un tonfo. Si sono voltati, hanno visto ed è bastato uno sguardo tra di loro per capire e intervenire. Un uomo era caduto a terra, privo di sensi. Francesca ha immediatamente chiamato i soccorsi, Simone invece ha iniziato subito il massaggio cardiaco sul giovane.



L'arrivo in tempi brevissimi dell'ambulanza e dei sanitari ha contribuito a garantire il lieto fine della storia. Il paziente è stato trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti, mentre ai due infermieri - racconta LaPresse - sono arrivati gli applausi e le congratulazioni per il gesto e la professionalità dimostrati da parte dei presenti.



Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e l'assessore regionale al welfare, Guido Bertolaso, hanno consegnato oggi un riconoscimento ai giovani Francesca Taddio e Simone Oliva, una coppia di infermieri, protagonisti di un intervento immediato, a Milano, grazie al quale è stata salvata la vita ad un trentenne colto da un malore sulla banchina di attesa dei treni in una stazione della linea 2 della metropolitana. Francesca Taddio è calabrese, originaria di Orsomarso in provincia di Cosenza, Simone Antonio Oliva, per tutti Simone, è napoletano di Castellamare di Stabia.

"Quotidianamente ci sono episodi che - ha evidenziato il presidente Fontana - sottolineano come chi opera nel campo della sanità lo fa certamente per lavoro, ma soprattutto per passione, perché crede nell'impegno finalizzato ad aiutare gli altri. Il caso dei due giovani infermieri che abbiamo voluto premiare dimostra l'altissima professionalità con cui sono intervenuti. La loro prontezza e tempestività hanno premesso di salvare una vita". Le congratulazioni ai due giovani sono state espresse anche dall'assessore Bertolaso: "Sono un esempio pratico della generosità e del gran cuore di chi, con il suo lavoro, rende ogni giorno la Lombardia sempre più orgogliosa della sua assistenza sanitaria".

Molto emozionati anche i due infermieri: "Non siamo eroi - hanno ribadito Francesca e Simone - ma questa vicenda ci induce a riflettere sull'importanza, per tutti i cittadini, a cominciare più piccoli, di riconoscere i sintomi dell'arresto cardiaco e a prestare assistenza. Per sapere come fare basta frequentare un corso di primo soccorso. Pochi minuti possono essere decisivi per evitare che un malore abbia conseguenze ben più gravi".