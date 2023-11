La Campania ha il primato negativo dell'esposizione agli schermi dei bambini fino a 2 anni: il 5,1% fa segnare una permanenza giornaliera superiore alle tre ore, livello record in Italia. Si tratta di uno dei dati che emerge dalla 14ma edizione dell'Atlante dell'infanzia a rischio in Italia dal titolo "Tempi digitali", dati diffusi oggi da Save the Children.

Dall'Atlante si può dedurre quanto e come i bambini e i ragazzi vivono la loro esistenza digitale. Ad esempio: in Campania il 79,7% di bambini e adolescenti tra i 6 e i 17 anni utilizza internet tutti i giorni (è la terza regione con la percentuale più alta dopo Basilicata e Molise) contro una media nazionale del 73%. E ancora: mentre in Italia il 65,9% in questa fascia d'età usa il cellulare tutti i giorni, in Campania la percentuale sale al 72,8%.

Il problema dell'accesso

Se da un lato viene fuori una sovraesposizione al digitale, dall'altro ci sono anche le possibili conseguenze dell'essere esclusi dalla dimensione online, se non si ha accesso alla rete o si è privi di competenze. La rete ultraveloce con fibra fino all'abitazione raggiunge il 73,2% delle famiglie nella provincia di Napoli, il 58,9% nella provincia di Salerno, il 54,5% nella provincia di Caserta, il 45,2% nella provincia di Benevento, il 41,1% nella provincia di Avellino.

Le famiglie ultraconnesse con accesso alla fibra FTTH (fino all'abitazione) rappresentano il 23,8% nella provincia di Napoli, l'ottava provincia più connessa in Italia, il 9,4% nella provincia di Salerno, il 6,29 nella provincia di Benevento, il 3,6% nella provincia di Caserta, il 2% nella provincia di Avellino, il 6% nella provincia di Benevento.

Troppo tempo davanti allo schermo

Nonostante le raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità - accolte anche in Italia dalla Società Italiana di Pediatria - per non utilizzare dispositivi digitali per i bambini di età inferiore ai 2 anni, secondo una recente indagine dell'Istituto Superiore di Sanità, in Italia il 22,1% dei bambini di 2-5 mesi passa del tempo davanti allo schermo (tv, computer, tablet o smartphone), per la maggior parte per meno di un'ora al giorno. I livelli di esposizione crescono con l'aumentare dell'età: se si considera il tempo di fruizione complessivo, che va da meno di un'ora a oltre tre ore, la percentuale di bambine e bambini che ha un'esposizione agli schermi tra gli 11 e i 15 mesi d'età in media arriva al 58,1%, quasi 3 su 5. In Campania la percentuale sale al 66,2% con il 5,1% di bambini esposto per tre o più ore al giorno, primato negativo in Italia.

Rischio “dipendenza tecnologica” e conseguenze

In un contesto nazionale che mostra una crescita dei comportamenti a rischio di dipendenza tecnologica, la Campania registra le più alte percentuali d'Italia di ragazze e i ragazzi di 11, 13 e 15 anni che mostrano un uso problematico dei social media (il 16%, sopra la media nazionale del 13,5%) e dei videogiochi (il 26,9% contro una media nazionale del 24%).

I comportamenti a rischio di dipendenza tecnologica, da social media o da gioco online, sono correlati a un aumento dell'ansia sociale, della depressione e dell'impulsività, nonché a una peggiore qualità del sonno e a un rendimento scolastico scarso.

Un uso intensivo di internet è associato anche a un maggior rischio di sovrappeso o obesità, a causa dell'inattività e per le cattive abitudini alimentari legate all'iperconnessione. In Italia è in crescita il numero di ragazze e ragazzi obesi o in sovrappeso, soprattutto al Sud, dove è maggiore anche la quota di 6-17enni che usano il cellulare tutti i giorni. In Campania la percentuale è del 31,6%, la più elevata in Italia, dove la media è del 22,6%.