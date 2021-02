Indice Rt alto, palestre e piscine restano chiuse: restrizioni fino a Pasquetta

La Campania per il momento resta arancione. Attesa per il nuovo dpcm

Al momento non sono previsti allentamenti in Italia, per quanto concerne le misure anti Covid. E' quanto ha spiegato il ministro della Salute, Roberto Speranza, al Senato. "Non ci sono le condizioni epidemiologiche per abbassare le misure di contrasto alla pandemia. Siamo di fronte a un nemico incredibilmente forte. Non c'è un’altra strada diversa dall’unità per affrontare l’emergenza più grande del dopoguerra. Siamo all’ultimo miglio, un passaggio delicato e decisivo per vincere finalmente la battaglia. Adesso serve uno sforzo unitario, una leale collaborazione a Roma e con tutte le Regioni".

Indice Rt

"Abbiamo le terapie intensive in cinque Regioni sopra la soglia critica. E negli ultimi giorni si consolida un aumento complessivo dei ricoverati. L'indice Rt si avvia con le misure attualmente in vigore a superare la soglia di 1, e i tecnici ci spiegano che con Rt sopra 1 il numero di casi aumenta costantemente in modo significativo, il che potrebbe portare al sovraccarico dei servizi sanitari. Per questo dobbiamo essere particolarmente prudenti, tanto più con le varianti che sono più contagiose e pericolose. La diffusione della variante inglese rende indispensabile alzare il livello di guardia. Il prossimo Dpcm varrà dal 6 marzo al 6 aprile".

Campania

In Campania i contagi sono in aumento, ma al momento il sistema sanitario sembra reggere. Il Governatore De Luca ha però lanciato un monito dopo le immagini della folla in strada nello scorso weekend: "Vi siete divertiti? Avete mangiato sul lungomare? Bravi, ora siamo zona arancione e forse entriamo in zona rossa. Ho visto nel week end le transenne - ha detto - messe sul lungomare quando ormai non servivano più a niente. La sera dopo le sei, se ognuno fa quello che vuole, siamo perduti".