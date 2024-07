Il Comune di Napoli scende in campo contro gli incidenti stradali: tutte le novità previste

Maggiore precisione nel rilievo planimetrico del campo degli incidenti stradali, tempi più brevi per completare le operazioni di verbalizzazione e maggiore sicurezza nell'area in cui è avvenuto il sinistro evitando il rischio di ulteriori incidenti. Sono questi alcuni dei vantaggi consentiti dalle nuove dotazioni assegnate alle pattuglie dell'unità Infortunistica della polizia locale di Napoli.

Le nuove strumentazioni per la prevenzione e rilevazione degli incidenti sono state presentate questa mattina in piazza Municipio, nell’area antistante palazzo San Giacomo, alla presenza dell’assessore alla polizia municipale e alla legalità Antonio De Iesu e del comandante della polizia locale partenopea Ciro Esposito.

Le nuove tecnologie

Il sistema denominato iCam3D, insieme al software IncidentiOnLine, consentirà di ricostruire la scena in cui è avvenuto il sinistro in maniera tempestiva e con rilievo tridimensionale. Tutte le operazioni saranno digitalizzate grazie a 5 tablet in dotazione alle pattuglie, che attraverso una telecamera intelligente consentiranno di rilevare rapidamente la scena del sinistro e di ripristinare quindi, in breve tempo, la normale circolazione. Con il nuovo sistema anche il Rapporto di Incidente Stradale (RIS) sarà prodotto in versione digitale, con evidenti vantaggi, sia di consultazione che di archiviazione del documento.

La dotazione strumentale, inoltre, si arricchirà di un kit per la messa in sicurezza del campo dell'incidente stradale. Gli agenti della polizia locale, infatti, avranno a disposizione una nuova segnaletica verticale temoranea di emergenza, tra l'altro con pannelli di segnalazione, bandierine fluorescenti e lampeggiatori crepuscolari, che consentiranno di rendere visibile da maggiore distanza la zona d'intervento agli automobilisti che sopraggiungono.

Le nuove attrezzature, per le quali l'amministrazione ha investito circa 300mila euro, a valere sul Fondo Sicurezza Urbano erogato dal Ministero dell'Interno, completano le dotazioni già in uso alle pattuglie come misuratori digitali laser, macchina fotografica digitale, precursore alcol-test per screening rapido dello stato di ebbrezza, etilometro, narcotest, gruppo elettrogeno per interventi in notturna e kit di primo soccorso.

De Iesu: "Le nuove strumentazioni rappresentano un'opportunità anche per i coinvolti nei sinistri"

"Questi nuovi strumenti rappresenteranno un'opportunità anche per i coinvolti negli incidenti, per le assicurazioni. I rilievi metrici saranno dettagliati, il rilievo della carreggiata sarà chiaro. L'attività manuale non sempre può essere perfetta al 100%. Con questa attività, invece, ci sarà una capacità più immediata da parte dell'infortunistica di rilevamento preciso, a tutela anche degli utenti della strada. Questo è uno degli investimenti che stiamo facendo. Abbiamo migliorato la capacità tecnologica della sala operativa della polizia municipale, abbiamo comprato 50 radio per le autovetture, a breve cambieremo con un nuovo contratto 120 autovetture e tutto questo ci darà un grosso miglioramento delle condizioni operative della polizia municipale. Abbiamo fatto anche un importante investimento sulla polizia ambientale, che in questa città fa un grande lavoro. Acquisteremo delle 'foto-trappole' e sistemi di monitoraggio visivi utili per alcuni punti critici di sversamento. I primi interventi li faremo su via Mastellone, che è una delle strade più colpite così come cupa Perillo", ha spiegato l'assessore De Iesu.

Prevenzione degli incidenti e strade a rischio

De Iesu ha parlato anche del lavoro di prevenzione degli incidenti stradali in città, attraverso l'individuazione di alcune strade a rischio: "Noi dobbiamo fare un investimento sull'individuazione delle strade più a rischio, senza aspettare che ci siano morti e cercare di capire, con un'analisi chiara. Noi abbiamo una statistica su tutti gli incidenti, non solo quelli mortali, poichè va fatta una valutazione complessiva. L'Infortunista, lavorando 24 ore su 24 per 365 giorni, ha una dimensione del fenomeno molto chiara. Ci sono poi delle aree in periferia, strade a lungo scorrimento, dove, a prescindere dalla statistica, dobbiamo effettuare analisi chiare per poter operare investimenti. Ultimamente abbiamo installato tre dossi rialzati in via Terracina e altri al corso Vittorio Emanuele e in via Cattolica. Per quanto riguarda corso Umberto, invece, quella è una strada molto frequentata da bus e bisogna quindi valutare questa problematica. Dobbiamo lavorare anche sul miglioramento della segnaletica visibile, semafori, strisce pedonali e dossi rialzati, che hanno una grande funzione preventiva. In via Caracciolo, ad esempio, stanno funzionando molto bene. A breve poi partirà la gara per l'installazione di nuove telecamere, che dovrebbe essere indetta entro un mese. Credo che in maniera realistica possiamo pensare di installare le prime nuove telecamere entro la fine dell'anno. Saranno in tutto 248, delle quali circa 120 saranno telecamere di scena. Abbiamo investito, però, anche sulle tecnologie intelligenti, con lettori ottici automatici delle targhe".