Segnali stradali, semafori e illuminazione: novità dal Comune di Napoli contro i troppi incidenti

"Misure correttive" per ridurre gli incidenti stradali gravi in città. È quanto sta predisponendo il Comune di Napoli, come emerso dalla riunione convocata ieri dal prefetto, Michele di Bari, per un approfondimento sulla problematica dell’incidentalità stradale nell'area metropolitana. Una riunione che segue l’incidente che si è verificato lo scorso 23 gennaio su corso Garibaldi, dove un pedone che attraversava sulle strisce pedonali è stato investito da un'auto che percorreva la strada a forte velocità.

All’incontro, svolto in Prefettura, hanno preso parte il dirigente dell’Area Viabilità e Trasporto pubblico del Comune di Napoli, il Dirigente della Sezione della Polizia Stradale di Napoli, oltre ai rappresentanti del Comando provinciale dei Carabinieri, della Città metropolitana, dell’Anas Campania, della Polizia municipale di Napoli e, da remoto, dell’agenzia Ansfisa.

Sono state esaminate le misure correttive per la sicurezza stradale che il Comune di Napoli sta predisponendo, "con la programmazione - si legge in una nota - della revisione generale della segnaletica stradale orizzontale e verticale ed il potenziamento degli impianti semaforici e di illuminazione stradale".