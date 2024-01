Incidenti a Napoli, l'assessore De Iesu: "Individuate le prime 10 strade cittadine con profili di criticità"

L'assessore comunale alla polizia locale e legalità Antonio De Iesu, intervenendo ai microfoni della web tv del Comune di Napoli sul tema della sicurezza stradale, ha parlato delle nuove misure allo studio per ridurre gli incidenti in città.

"Il fenomeno dell'incidentalità stradale è una priorità per questa amministrazione. Abbiamo rilevato un innalzamento statistico dei decessi a seguito di incidenti stradali, prevalentemente per investimento dei pedoni. Il tema è alla nostra attenzione. Abbiamo già adottato delle misure sul Lungomare, con l'installazione di dossi. Sul corso Umberto è in corso un'analisi, insieme all'assessore Cosenza, per individuare le misure più idonee per ridurre e mitigare il rischio di incidenti", ha spiegato De Iesu.

"Abbiamo una sezione infortunistica che ha una visione a 360 gradi del rischio di incidentalità e ha individuato e selezionato le prime 10 strade che presentano profili di criticità. Su questo stiamo lavorando insieme all'assessorato del professor Cosenza al servizio viabilità e traffico per adottare le misure più idonee per garantire una mitigazione del rischio di incidentalità", ha concluso l'assessore comunale.