Galleria Vittoria chiusa per incidente. Lungomare aperto alle auto

"A seguito dell’incidente di questa notte e della conseguente chiusura della Galleria Vittoria, è stata immediatamente disposta l’apertura al traffico di via Partenope che resterà transitabile per le autovetture sino alla completa riapertura della Galleria". La comunicazione arriva dal Comune di Napoli in seguito all'incidente che questa mattina aveva reso necessaria la chiusura di uno dei sensi di marcia della Galleria Vittoria.

Tra le 4 e le 5 del mattino una Fiat 500XL si è schiatata sulle impalcature all'esterno del tunnel, dal lato di piazza Vittoria. Immediato l'intervento di vigili del fuoco e protezione civile. Per completare le operazioni e la messa in sicurezza, è stato necessario chiudere l'accesso in direzione via Acton. Con il passare delle ore, sono stati riscontrati diversi disagi alla circolazione, con l'aumento del traffico cittadino. Ecco perché il Comune ha stabilito la riapertura temporanea del Lungomare.