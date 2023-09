Paura a Porta Capuana: a fuoco un bar nelle prime ore di stamane /VIDEO

Fumo denso e scuro e fiamme in una caffetteria di Porta Capuana. Sul posto sono subito accorsi i Vigili del fuoco impegnati per diverso tempo a domare le fiamme. L'intervento al momento è ancora in corso, come si vede nelle drammatiche immagini girate dal fotografo Leandro Felicioni.

Per quanto riguarda le cause dell'incendio, al momento non si esclude alcuna ipotesi. Indagini in corso