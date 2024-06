Incendio sulla collina dei Camaldoli: vigili del fuoco in azione

Un incendio boschivo si è sviluppato tra la tarda mattinata e il primissimo pomeriggio di mercoledì sulla collina dei Camaldoli, in zona Soccavo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme. Si è reso necessario anche l'intervento di un mezzo aereo antincendio regionale, con le operazioni che proseguono in attesa dell'arrivo di un altro mezzo aereo.

Ancora da stabilire le cause del rogo. La nube nera è visibile in diversi punti della città.

"Brucia la collina dei Camaldoli. La terra chiede pietà… dopo anni di abbandono e incuria non poteva esserci epilogo peggiore", scrive la consigliera della Municipalità 3 di Napoli Giuliana De Lorenzo in un post sui social.