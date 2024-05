Trasporti Napoli, i numeri di Anm nell'ultimo anno: cala l'evasione, crescono del 26% gli incassi da bigliettazione

88,5 milioni di passeggeri, con un aumento in tutti i comparti rispetto al 2022 del 14.4%. Questa la performance numerica per l'anno 2023 di Anm, l'azienda di trasporto pubblico cittadino, attestata dal Consorzio Unico Campania. A fornire i dati è stato l'assessore ai trasporti e alle infrastrutture del Comune di Napoli, Edoardo Cosenza, in un post sui social.

Aumento record per la Linea 1 della metropolitana di Napoli del + 25,1%, con oltre 100.000 passeggeri al giorno.

Cala l'evasione del 5,8%, mentre gli incassi da bigliettazione dell'azienda napoletana mobilità sono aumentati del 26% nell'ultimo anno solare.

"E tutto ci dice che il 2024 sarà ancora migliore... Un grande grazie a tutto il personale Anm", conclude l'assessore Cosenza.