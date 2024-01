Bradisismo, via di fuga pronta ma ferma da 10 anni: presto l'inaugurazione del tunnel di via Fasano

Il Comune di Pozzuoli ha reso noto che martedì prossimo 23 gennaio, alle ore 10, verrà inaugurato il tunnel di via Fasano. A tagliare il nastro ci saranno il sindaco puteolano Luigi Manzoni e il presidente della Regione Vincenzo De Luca.

L'opera, lunga 1160 metri, collegherà la Tangenziale di Napoli, svincolo di via Campana, con l’area ex-Sofer. È stata finanziata dal Ministero dei Trasporti per un importo enorme messo a confronto con la lunghezza: addirittura 154 milioni di euro, cifra che ha portato molti a definirlo il "tunnel dei diamanti".

Il progetto preliminare risale al 2006, ma l’opera fa parte del piano di emergenza nazionale per le aree a rischio addirittura del 1984. Un'importante via di fuga in caso di calamità, pronta da anni – quasi 10 – e mai aperta.

Ma perché, sebbene illuminato e senza alcun problema, non è mai entrato in funzione? Come spesso succede, per problemi burocratici. Che pare adesso siano stati risolti.

Sarà – frutto di un accordo del 2022 tra Comune di Pozzuoli, Regione e Tangenziale Spa – la società che si occupa della Tangenziale di Napoli a manutenerlo.