Pizzeria "Il mio viaggio a Napoli", l'inaugurazione è un successo: bagno di folla per Giuseppe e Federica - VIDEO

Lunga fila e tanto entusiasmo per l'inaugurazione della pizzeria "Il mio viaggio a Napoli". I due influencer Giuseppe Russo e Federica Franco hanno accolto i tantissimi fan con pizze gratis e gadgets in regalo. Federica, inoltre, ha omaggiato i presenti con un assaggio della "sua" pasta e piselli. Una vera festa, insomma, ai Quartieri Spagnoli dove i due fidanzati hanno deciso di aprire la loro prima pizzeria in Vico Lungo del Gelso.

Una "pizza solidale"

Giuseppe e Federica con l'apertura della pizzeria vogliono offrire a fan e turisti un punto dove poter assaggiare la classica pizza napoletana, ma non è tutto. Come ha annunciato Giuseppe, infatti, verrà portato avanti anche un progetto solidale.

"Una pizza a chi non se la può permettere’, è questa la sintesi del progetto “pizza solidale” che nasce ufficialmente con l’apertura del nostro nuovo locale “Pizzeria il mio viaggio a Napoli”. Con l’obiettivo di offrire ai bisognosi questo gustosissimo prodotto gastronomico, metteremo a disposizione di associazioni di volontariato l’oro di Napoli, che intendiamo donare - anche personalmente - ai senza fissa dimora.

Rendiamo pubblica questa iniziativa perché ci piacerebbe coinvolgere anche gli altri colleghi del settore, dando il via ad una vera e propria staffetta solidale, avendo come protagonista uno dei simboli della città partenopea: la pizza. Al netto degli stereotipi negativi che spesso gettano fango sulla nostra città, viviamo nella capitale dell’umanità e dell’accoglienza, dunque l’auspicio è di poter attaccare la spina ad un progetto destinato a diffondersi a macchia d’olio. Il nostro progetto social deve tutto alla nostra città, quindi il minimo che possiamo fare è regalare un pizzico di noi e della napoletanità che costituisce il nostro DNA a chi rischia di restare indietro”, ha spiegato Giuseppe.

Video e foto di Antonia Fiorenzano