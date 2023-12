Pasta e patate per tutti all'inaugurazione di Nennella (VIDEO)

Il tempo è arrivato. L'incidente della settimana scorsa, con il principio di incendio in cucina, ha solo rinviato di qualche giorno l'inaugurazione della nuova Trattoria da Nennella, che lascia i Quartieri Spagnoli per approdare in piazza Carità. Centinaia di persone hanno celebrato l'apertura mettendosi in fila per avere un assaggio della famosa pasta e patate.

"Il ristorante dei Quartieri ha un posto del mio cuore - afferma il titolare Ciro Vitiello - ma il futuro è qui e siamo commossi per l'affetto dimostrato dalla gente e dalle autorità". Non solo napoletani, all'inaugurazione si sono presentate persone provenienti da diverse parti d'Italia e anche diversi stranieri. Nuovo locale, stesse tradizioni per la brigata di Nennella tra canti, urla goliardiche, balli e ringraziamenti pittoreschi per le mance. Da domani, giovedì 14 dicembre, il ristorante sarà aperto ai clienti a pranzo e a cena. Nel video, i commenti delle persone accorse.