Benedetto Croce, compie 75 anni l'Istituto di studi storici

Lunedì 21 novembre alle 16.30 si inaugura l'anno accademico 2022/23 dell'Istituto italiano per gli studi storici, nella sede di Palazzo Filomarino. L'evento si celebra a 75 anni dalla fondazione e a 70 dalla scomparsa di Benedetto Croce.

Nella prolusione del prof. Natalino Irti (emerito di diritto civile a La Sapienza e socio nazionale dei Lincei) alla presidenza dell'Istituto da venti anni, saranno offerte riflessioni sulle pagine estreme che Benedetto Croce dedicò al tema della 'vitalità', cioè della forza originaria capace di spingere l'uomo verso le opere e le mutevoli vicende dell'esistenza.

Dopo la relazione del Segretario generale Marta Herling sull'attività scientifica dell'Istituto, interventi dei borsisti Giulia Battistoni e Samuele Sottoriva. Per l'anno accademico è stato scelto il tema "Idea di nazione". Il ciclo di conferenze prevede la partecipazione di Biagio de Giovanni, Roberto Pertici, Andrea Giardina, Luigi Capogrossi Colognesi, Paolo Cammarosano, Michele Ciliberto, Francesco De Sanctis, Ernesto Galli Della Loggia, Paolo Ridola, Piero Craveri, Lucio Caracciolo, Valeria Della Valle, Nicoletta Maraschio, Luisa Avitabile, Giovanni Iudica, Gennaro Sasso. Previsti anche seminari e lezioni di argomento storico, filosofico, letterario tenuti da numerosi docenti: Emma Giammattei, Stefano Petrucciani, Paolo Cammarosano, Domenico Conte, Michele Ciliberto, Cesare Letta, Andrea Giardina, Girolamo Imbruglia, Giovanni Orsina, Guido Pescosolido, Fulvio Tessitore, Andrea Mazzucchi, Giampiero Moretti. Completano il programma i seminari del ciclo "Sulle arti"di Lina Bolzoni, Paolo D'Angelo, Armando Torno. Fondato da Croce, l'Istituto mette a concorso borse di studio post-laurea e post-doc per giovani italiani e stranieri, cura la pubblicazione di sei collane editoriali e degli 'Annali', ed è Scuola di alta formazione e polo di ricerca. Le conversazioni fra gli allievi dell'Istituto quest'anno avranno come tema "La regola e l'eccezione". L'inaugurazione sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube dell'Istituto.