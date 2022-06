Compostaggio, impianto a Ponticelli: verifiche tecniche poi gara bandita da Asìa

L'assessore all'Ambiente del Comune di Napoli, Paolo Mancuso, è intervenuto oggi nel corso della riunione della Commissione consiliare presieduta da Carlo Migliaccio. Al centro della discussione lo stato del progetto dell'impianto di compostaggio nell'area di Napoli Est, in via De Roberto a Ponticelli.

“Per la costruzione dell'impianto era previsto uno stanziamento iniziale da parte della Regione Campania di 23 milioni e 600 mila euro, poi salito a 31 milioni a causa dell'aumento dei costi segnalato dai progettisti – ha spiegato Paolo Mancuso – le risorse aggiuntive sono state assegnate dalla Regione Campania nei giorni scorsi. Dopo le verifiche tecniche e amministrative effettuate in questi mesi sarà bandita da Asìa Napoli la gara per la progettazione esecutiva e per la realizzazione dell'impianto. L'iter di assegnazione della gara dovrà essere completato entro la fine di quest'anno”.

È già partito invece, ha precisato Mancuso, "il tavolo tecnico con il Direttore generale del Comune per definire le misure di compensazione destinate al Comune di Napoli, che accompagnerà l'insediamento dell'impianto con un rafforzamento del porta a porta su tutto il territorio della Municipalità 6, grazie ad un finanziamento deciso dalla Regione di quasi 10 milioni di euro e l'impiego di personale dedicato".

Al dibattito hanno partecipato Aniello Esposito (Partito Democratico), che ha ribadito il sostegno del Pd alla scelta di costruzione del nuovo impianto e ha denunciato la piaga delle discariche abusive sul territorio; Massimo Cilenti (Napoli Libera) che ha sottolineato l'importanza di costruire il sito "ma va definito un piano di sviluppo concreto per i cittadini della Municipalità che coinvolga tutte le competenze della Giunta. Non solo potenziamento della differenziata, quindi, ma un vero e proprio piano di rilancio di un territorio troppe volte utilizzato in passato per insediamenti che hanno causato disagi ai residenti".

Rosario Andreozzi (Napoli Solidale Europa Verde) si è detto convinto che l'impianto, al quale ne dovranno essere affiancati altri, consentirà di ridurre la spesa per il trasporto dell'umido in altre città e di limitare progressivamente l'utilizzo del termovalorizzatore. Occorre, però, ha concluso, assicurare maggiori risorse ad Asìa per ulteriori assunzioni e potenziare differenziata.