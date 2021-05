Roberto Saviano: "Bisogna accogliere un milione di immigrati per ripopolare il Sud"

Forti critiche da Giorgia Meloni: "Piano nascite? Incentivi per la natalità? Ma no, per l'idolo dei radical chic Saviano per ripopolare il Sud bisogna accogliere un milione di immigrati. Delirante"

Roberto Saviano ha rilasciato un'intervista a Liberation, dove ha toccato diversi temi delicati. Tra questi quello degli immigrati, in occasione dell'uscita in Francia, il 6 maggio, del suo libro "In mare non esistono taxi", tradotto da Vincent Raynaud, in cui racconta le traversate del deserto, le prigioni libiche, i viaggi in gommone, i salvataggi in mare a opera delle ONG e i tanti - troppi - corpi che galleggiano a pelo d'acqua.

"In Italia sarebbe urgente accoglierne "un milione" e renderli cittadini italiani e installarli nel Sud per far rivivere questa regione che si svuota".

Tale affermazione è stata fortmente criticata in particolare da Giorgia Meloni: "Piano nascite? Incentivi per la natalità? Ma no, per l'idolo dei radical chic Saviano per ripopolare il Sud bisogna accogliere un milione di immigrati. Delirante",

Tweet contro Saviano anche dall'account ufficiale della Lega: "Saviano vergogna".