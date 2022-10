Ilenia Lazzarin dona il sangue al Santobono: "Non sapete quanto è importante"

Su Instagram la Viola di Un Posto al Sole Ilenia Lazzarin ha raccontato di esser andata a donare il sangue al Santobono, e spiegato il perché della sua decisione.

"Stamattina - il messaggio dell'attrice - sono stata al Pausilipon di Napoli a donare il sangue col Super Doc Francesco Paolo Tambaro. Se voi solo immaginaste quanto è importante e urgente sempre donare, non aspettereste un minuto di più! Ieri ho parlato con un papà di un bimbo che è passato per tutti gli ospedali, e in particolare modo per il Pausillipon e Santobono. Di trasfusioni ne ha fatte tantissime, chemio, trapianti, per ogni cosa c’è sempre bisogno di sangue! Allora visto che fa bene anche al donatore, andate a donare!".