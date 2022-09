Ilenia Lazzarin compie 40 anni: "Ho imparato più dalle lacrime che dalle risate"

"Verificato. E sono 40. Sono così fiera, non tornerei mai a 20. Oddio forse con la schiena, e il fisico un po’ acciaccato, ma quanto ho imparato in questi 40. Vi sono grata. Ho fatto errori di valutazione, un paio proprio grossi, e mi sono serviti. Altroché. Ho imparato più dalle lacrime che dalle risate. Quest’anno risate ne ho fatte poche. Ma ho riflettuto tanto. Ho ricostruito la mia vita. Una nuova vita. Ho avuto un paio di regaloni proprio grossi. Persone. Preziose e inaspettate. Non insegno niente a nessuno, perché ognuno ha il suo percorso, e deve provare sulla pelle la lezione nuova da apprendere. I libri quelli mi hanno proprio abbracciato per risollevarmi. Ringrazio il karma, e ringrazio Dio… “che è lento ma non è mai in ritardo.” E vi lascio il mio detto dell’anno più semplice che mai: “Il buongiorno si vede dal mattino”. L’avessi compreso prima. Grazie 40esimo. Propositi per il nuovo anno ? Il perdono. Ma non perché chi vi ha fatto male merita il vostro perdono, ma perché VOI ve lo meritate. Loro meritano che voi voliate alto finalmente liberi. Senza rancori. Senza rabbia. Senza nulla che vi leghi al passato. Il regalo più grande che possiate farvi. Ce la sto facendo, datemi un altro po’. Un abbraccio a tutti. Siate delicati, più che potete. Grazie".

E' il post su Instagram di Ilenia Lazzarin nel giorno dle suo compleanno. L'attrice che interpreta Viola in Un Posto al Sole è al centro di una importante trama in questo periodo nella soap. Dopo l'attentato subito si sta lentamente riprendendo in ospedale.