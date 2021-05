Il Castello delle Cerimonie riparte all'aperto: le nuove regole

Da qualche giorno è ripartita l'attività ristorativa del Castello delle Cerimonie. L’annuncio è arrivato direttamente dal profilo social ufficiale de La Sonrisa: “Vi informiamo che il Castello è aperto per pranzo/cena nei soli spazi esterni del nostro giardino, così come previsto dalla norma vigente. Anche l’Hotel è regolarmente aperto in totale sicurezza”.

"Un silenzio insopportabile"

In un toccante video pubblicato su Facebook in occasione del primo maggio, Imma Polese e il marito, Matteo Giordano, hanno mostrato il silenzio spettrale che regna alla Sonrisa, location anche del programma di successo "Il Castello delle Cerimonie".

"Vogliamo dedicare un caro pensiero a tutti i lavoratori del nostro staff. E' un periodo difficile per tutti noi, ci è stata tolta la possibilità di lavorare e gioire assieme a voi. Il mondo della ristorazione è stato tra i settori più colpiti dall'emergenza sanitaria e anche noi siamo coinvolti. Nel nostro castello regna il silenzio. Un silenzio insopportabile. Abbiamo dato ai lavoratori della Sonrisa ogni supporto possibile. E ci piange il cuore non vedere più sul loro viso il sorriso di una volta. Purtroppo non sappiamo quando ci riprenderemo la nostra quotidianità. Ci auguriamo che tutte le sale e i giardini del castello ci riempiranno presto dei vostri sorrisi e delle vostre risate. Ci auguriamo di poter tornare presto a rendervi felici", spiegarono i proprietari del ristorante hotel.