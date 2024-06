Vent'anni di Ikea, festa grande a Napoli: tantissimi i prodotti in offerta

Il 3 giugno 2004 IKEA arrivava per la prima volta a Napoli con la sua offerta di prodotti dai nomi scandinavi e soluzioni d’arredo accessibili a tutti, diventando presto un punto di riferimento per chi desidera arredare la propria casa, ispirando le scelte e incontrando le necessità delle persone nelle diverse fasi della vita. Da allora in questi venti anni il negozio IKEA di Afragola ha accolto oltre 60 milioni di visitatori, servito 4 milioni di caffè e 1,5 milioni di polpette e venduto 200mila librerie BILLY.

Le brugole o le borse FRAKTA blu porta-tutto sono solo alcune delle piccole, nuove, abitudini che si sono integrate nella quotidianità dei napoletani, accompagnando il racconto di un trasloco, della prima volta fuori casa, della nuova cameretta, e di quanti in questi anni hanno sentito l’esigenza di rendere più funzionale e accogliente la propria abitazione.

Per celebrare questa ricorrenza speciale insieme alla sua comunità, IKEA Afragola darà vita ad un palinsesto d’iniziative, incontri, momenti di convivialità, offerte speciali e attività per grandi e bambini che animeranno lo store da domani a venerdì 7 giugno.

“Vent’anni di attività rappresentano un traguardo davvero importante, che testimonia l’affetto che i campani ripongono quotidianamente in noi. Un risultato che vogliamo festeggiare con chi ci ha permesso di raggiungerlo: i nostri co-worker, clienti, fornitori e tutti coloro che ci hanno dato fiducia e scelto per arredare il posto più importante al mondo, la loro casa” dichiara Emilia Carolla, Market Manager IKEA Napoli.

“Fin dal nostro arrivo in città, ci siamo sentiti accolti e parte di questa comunità. Per questo, giorno dopo giorno, lavoriamo con impegno e dedizione per promuovere un’idea di casa e, più in generale, di società, aperta e accogliente, stando attenti ai bisogni delle persone e dell’ambiente, fedeli alla nostra visione di creare una vita migliore per la maggioranza delle persone”.

In linea con l’impegno di IKEA di divenire un’azienda con un impatto positivo sul clima entro il 2030, sono diverse le iniziative messe in atto dallo store napoletano in tema di sostenibilità. Napoli è tra le città italiane che ha visto IKEA dotarsi di una flotta di 11 veicoli elettrici, con l’obiettivo di arrivare a coprire la totalità delle consegne ai clienti in modalità zero emissioni. All’interno del negozio, è in corso una riqualificazione energetica che prevede l’installazione di nuove pompe di calore polivalenti alimentate da energia verde per il riscaldamento degli ambienti, e la completa sostituzione di impianti refrigeranti a basso impatto ambientale nelle aree food.

Inoltre, è prevista la progettazione di pensiline fotovoltaiche nel parcheggio, ed entro l’estate un ulteriore ampliamento delle colonnine di ricarica elettrica di ultima generazione, per arrivare a 10, garantendo un servizio ancora più efficace a clienti, co-worker e fornitori. Un legame quello di IKEA con Napoli che, nel corso degli anni, si è tradotto anche nel supporto e nello sviluppo di oltre 50 progetti sociali attivati sul territorio insieme a istituzioni, associazioni locali e realtà impegnate a favore dei più fragili, con l’obiettivo di restituire un senso di casa a chi l’ha perduto, offrendo non solo i propri prodotti, ma anche la competenza e la cura dei tanti co-worker coinvolti.

Tra le numerose iniziative promosse e sostenute in questi 20 anni di attività: l’arredo de La Casa dei Cristallini, un centro educativo polifunzionale per il sostegno scolastico e formativo, e de La casa della Musica, una struttura che offre corsi di musica gratuita ai bambini di Forcella, oltre all’impegno a fianco di Fondazione Santobono Pausilipon, con la donazione dell’intero arredamento per un appartamento destinato ad accogliere le famiglie dei bambini lungodegenti.

Il negozio IKEA di Napoli rappresenta un valore aggiunto per l’intero territorio anche in termini d’impatto economico e occupazionale: sono infatti oltre 400 i co-worker che lavorano all’interno del negozio, con una presenza femminile al 55,4%, mentre il 40% delle posizioni manageriali è ricoperto da donne.

Di seguito il calendario degli eventi in programma. Dal 1° al 10 giugno: promozione su una selezione di prodotti; Martedì 4 giugno ore 17.00 “DORMI BENE, VIVI MEGLIO”: i soci IKEA Family potranno scoprire trucchi e consigli su come migliorare la qualità del sonno, anche in estate; Mercoledì 5 giugno ore 12.00 “PROTEGGIAMO GLI OCEANI”: un’immersione nel metaverso alla scoperta del magico mondo del mare e del suo nemico numero uno, la plastica.

Aperto a tutti Giovedì 6 giugno ore 13.30 “(IN)CANTO DEI BAMBINI DI FORCELLA”: spettacolo musicale con i bambini del Coro «Piccoli cantori di Forcella» in partnership con l’associazione «l’Altra Napoli». Aperto a tutti Venerdì 7 giugno ore 12.00 “SAPORI SOSTENIBILI SVEDESI”: i soci IKEA Family potranno godere di una degustazione di prodotti tipici che affondano le radici nella tradizione scandinava, molto antica e particolareggiata, con sapori decisi e gustosi.