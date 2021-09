Iginio Massari apre un punto vendita a Napoli: ecco dove si trova

Iginio Massari "sbarca" a Napoli ed apre un punto vendita alla Stazione centrale. Il noto maestro pasticciere bresciano (da sempre innamorato della città partenopea), riconosciuto come eccellenza anche all’estero, ha aperto un popUp, cioè un temporary store.

L’apertura rientra in un piano più ampio di espansione del brand che Massari guida con i figli Debora e Nicola, sta portando avanti già da tempo.Questa apertura è un'ottima notizia per gli appassionati dei dolci, ma soprattutto per quanti amano i lavori di Massari, noto anche per le sue ospitate in tv.

I prodotti offerti andranno dai macaron alle praline, dalle tavolette di cioccolato ai biscotti, senza dimenticare il marchio di fabbrica: il panettone. Il "re" dei lievitati è così pronto a finire sulle tavole dei napoletani nella sua versione a firma Massari.