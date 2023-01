Da Casoria, ecco Seagull: l’innovativo velivolo anfibio

Superati con successo presso l’aeroporto di Scalea, i nuovi test di volo del Seagull, l’innovativo velivolo anfibio di Novotech, dotato di ala retrattile per passare automaticamente dalla configurazione di aeromobile a quella di scafo.

Nel corso delle prove di volo a Scalea la risposta ai comandi e la manovrabilità del velivolo con la nuova configurazione dotata di sponson hanno soddisfatto il pilota Elio Rullo e l’ing. Giuseppe Verde, che sta seguendo lo sviluppo del Seagull anche verso una motorizzazione ibrida e con un futuro modello a 4 posti.

I test sulla pista calabrese hanno dato ottimi risultati sulle prestazioni di decollo, manovrabilità, atterraggio e comportamento allo stallo sia in termini di prestazioni che di caratteristiche alle basse velocità

Seagull si caratterizza per l’uso esteso di materiali compositi, realizzati con processi a basso impatto ambientale, in grado di poter effettuare trasporto di persone e merci in piena autonomia, sia in ambiente marittimo che terrestre. Novotech ha concepito il Seagull come una piattaforma aerea STOL con caratteristiche configurazionali di ampia flessibilità e modularità, che prevede lo sviluppo di tre modelli diversi (idro, anfibio e terrestre) e configurabili per 6 diverse versioni date dalla combinazione di 3 opzioni di propulsione del motore (elettrico, ibrido elettrico ed endotermico) con ala in configurazione ripieghevole o fissa.

“Siamo molto soddisfatti dei risultati che ci hanno dato molte e positive indicazioni su ulteriori interventi verso la configurazione finale da proporre al mercato – sottolinea il prof. Leonardo Lecce, CEO di Novotech Aerospace Technology -. Nell'ottica di offrire soluzioni all'avanguardia, in particolare nella sperimentazione di nuove forme di mobilità aerea urbana (UAM), la nostra azienda ha intenzione di sviluppare una versione e-VTOL completamente elettrica del Seagull”.

NOVOTECH - AEROSPACE ADVANCED TECNOLOGY SRL

NOVOTECH, azienda attiva da circa 30 anni nel settore aerospaziale, con poli produttivi a Casoria (NA) e Avetrana (TA), è un partner chiave per molte industrie che operano nel campo aerospaziale e in altri settori di tecnologia avanzata. La Società ha sviluppato un know-how consolidato su aeromobili e componenti di aeromobili: progettazione/certificazione; processi di produzione automatizzati di compositi; FEA avanzato; prove sperimentali statiche/dinamiche.

NOVOTECH ha una comprovata capacità nella progettazione e produzione di strutture in materiale composito, basate su processi di produzione automatizzati a basso impatto ambientale e fuori autoclave (come AFP, PCM, RTM e LRI). L'azienda può contare su ricercatori e ingegneri qualificati per lo sviluppo e la realizzazione di prototipi in materiali compositi con forme complesse e spessori variabili basati su metodologie di progettazione avanzata.