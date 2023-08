Addio a Idris, il ricordo commosso di Palummella: "Uomo dai valori straordinari. Ti porterò sempre nel cuore" | VIDEO

Grave lutto nel mondo del giornalismo e della tv italiana. Si è spento a Brescia all'età di 72 anni Idris Sanneh, storico volto di "Quelli che il calcio" e per anni ospiti nella trasmissione di Gennaro Montuori "Tifosi Napoletani" sulle emittenti partenopee.

Proprio l'ex capotifoso azzurro 'Palummella' ha voluto ricordare Idris con un video pubblicato sui social: "Ciao Idris, rip fratello. Che gli angeli ti accolgano in paradiso. Non dimenticherò mai l'azione che facesti nei riguardi di mio fratello, oltre tutti i momenti belli vissuti insieme. Ti porterò sempre nel mio cuore. Un uomo dai valori straordinari".

L'annuncio della famiglia

"Ciao cari amici e care amiche, Idris Sanneh ha lasciato questa terra oggi, di venerdì, il suo giorno preferito, accompagnato dalle sue donne e tanto amore. La mancanza che sentiremo è superata solo dalla straordinarietà della sua vita, dei suoi insegnamenti, del suo cuore ed il suo cervello che continueranno ad ispirare e cambiare il mondo. Vi terremo informate ed informati rispetto a quando e dove sarà possibile salutarlo fisicamente per l'ultima volta, ma la sua presenza si rinnoverà ogni giorni nei cuori e nelle azioni di tutte e tutti noi. Pace ed amore a tutte e tutti noi. Che noi possiamo vivere per celebrare la sua vita. Preghiamo per lui: Fatiha + 11 ikhlass. Aldjana sa keur Inchallah PAPÀ". Con questo messaggio pubblicato sulla pagina Facebook di Idris Sanneh, la famiglia ha dato l'annuncio della triste notizia della scomparsa del giornalista di origini gambiane.