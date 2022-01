Hub vaccinali nelle scuole di Napoli, il primo elenco degli istituti che aderiscono all'iniziativa

Il Comune di Napoli, insieme all'Asl Napoli 1 Centro ha predisposto un primo elenco di scuole in cui verrà allestito un hub vaccinale per la fascia studentesca tra i 5 e gli 11 anni.

Questo l'elenco dei primi 17 istituti comprensivi che aderiscono all’iniziativa: Cortese, Di Giacomo, Risorgimento, Bracco, Sarria-Monti, Minniti, Falcone, Aliotta, Vanvitelli, Gabelli, Radice-Sanzio-Ammaturo, Cimarosa-Della Valle, Borsellino, Piscicelli, Russo-Solimena, Nevio e Scherillo.

Proseguono anche gli interventi relativi al patrimonio arboreo nelle scuole

Oltre che su quello della campagna vaccinale anti-Covid-19, l'Amministrazione Comunale partenopea sta lavorando anche su altri fronti per rafforzare la sicurezza degli studenti negli istituti scolastici cittadini. E' in via di completamento nell’arco della settimana, infatti, il lavoro programmato in 32 scuole cittadine per gli interventi relativi al patrimonio arboreo afferenti alle relative strutture in modo da ridurre i rischi derivanti dalla presenza di alberi in occasione di eventi meteorologici. Seguiranno nelle prossime settimane nuovi interventi già programmati, come rende noto Palazzo San Giacomo.