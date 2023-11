Hoop Bagel & Salad apre in pieno centro: il locale ideale per chi ama New York

Nuova apertura in via Ferdinando del Carretto per Hoop Bagel & Salad. Nel locale è possibile mangiare piatti sani e gustosi in stile newyorkese con un occhio al green. Oltre ai bagel farciti con tanti gusti classici o innovativi, o ai dolci, sono presenti zuppe, starter, fritti e humus di ceci. L' atmosfera è accogliente e familiare e il locale ha degli arredi raffinati e ricercati.

"Dopo il Vomero, in via Solimena, abbiamo deciso di aprire in pieno centro con un'ampia offerta culinaria per i nostri clienti. Oltre al vasto menù, abbiamo tanti piatti del giorno", spiega a NapoliToday uno dei soci del brand, Peppe Femiano.