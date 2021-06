Hoara Borselli, festa a sorpresa a Napoli per il compleanno

Party organizzato da Ugo Autuori per la showgirl, in città per catturare impressioni sulla ripartenza di alcuni settori: “Amo Napoli e non immaginavo una sorpresa simile, soprattutto perché ero da tempo impegnata con il solo lavoro mettendo in secondo piano qualsiasi festeggiamento"

Una semplice passeggiata professionale per l’opinionista e conduttrice tv Hoara Borselli , per catturare impressioni sulla ripartenza a Napoli di alcuni settori, come l’artigianato, settore formazione professionale e ristorazione si trasforma in una festa a sorpresa organizzata da Ugo Autuori che nel frattempo aveva in corso un suo party, a Pozzuoli presso il Lounge Bar La Sosta per festeggiare i suoi 25 anni di attività.

E’ sempre più raro vederla in appuntamenti mondani, ma altrettanto è costante poterla ammirare nei salotti tv di Rete 4 e nella trasmissione di successo Non è l’arena di Massimo Giletti .

E già da tempo che Hoara Borselli, attraverso i suoi social e attraverso il secolo XIX per il quale scrive , è diventata una che le cose non le manda a dire di certo, facendo uscire il suo temperamento .

La bellissima Hoara comunque sembra aver gradito ed è apparsa visibilmente emozionata quando ha visto uscire la Torta ad essa dedicata dalla Pasticceria Delisa .

“Amo Napoli e non immaginavo una sorpresa simile, soprattutto perché ero da tempo impegnata con il solo lavoro mettendo in secondo piano qualsiasi festeggiamento per il mio compleanno, anzi mi ero ripromessa un semplice regalo dovendo giungere a Napoli, andando a trovare Giuseppe Salzano uno stilista pixelc3 di cui seguo le sue pagine da tempo e mi ero ripromessa di andarlo a trovare"